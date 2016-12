Bảo vệ dân phố là con gái

Một lần trò chuyện với một lãnh đạo Công an TP.Đông Hà, chúng tôi đã gặp bất ngờ thú vị khi được vị này bật mí rằng lần đầu tiên trong hàng ngũ của lực lượng bảo vệ dân phố của thành phố có một... cô gái , lại còn rất trẻ. Đó là Trương Thị Hoài Nhi (24 tuổi), thuộc tổ bảo vệ dân phố 1B, P.Đông Lễ.

Ấn tượng về một cô gái mạnh mẽ càng tăng lên trong phút đầu gặp mặt bởi Nhi khá xinh với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng và nụ cười tỏa ra sự gần gũi.

Nhi kể cô tốt nghiệp ngành kế toán (Trường ĐH Vinh) năm 2014 và trở về quê làm nhiều công việc mang tính thời vụ, chủ yếu để mưu sinh. Thời gian rảnh rỗi, Nhi sinh hoạt Đoàn và chợt nhận ra mình yêu thích những công việc mang tính đoàn thể, có ích cho cộng đồng. Cuối năm này, cô gái trẻ đã có một quyết định không giống ai khi tình nguyện xin vào lực lượng bảo vệ dân phố.

Lý giải cho lựa chọn của mình, Nhi kể mấy năm trước, nhà Nhi bị kẻ gian đột nhập, lấy mất 5 chiếc điện thoại nhưng sau đó đánh rơi 4 cái trên đường tháo chạy. Khi gia đình và cả xóm đang hoang mang thì không lâu sau đó, lực lượng bảo vệ dân phố của P.Đông Lễ đã tóm gọn được tên trộm này khi hắn đang “bổn cũ soạn lại” ở một nhà dân khác. “Em cảm phục những người làm bảo vệ dân phố từ đó, và em tự hỏi vì sao mình không góp sức để gìn giữ trị an cho những người hàng xóm, những con đường, những nóc nhà thân thuộc của mình cơ chứ?”, Nhi nói.

Biết được ý định của Nhi, nhiều người vì quý cô đã cảnh báo những gì mà cô phải đối diện khi làm bảo vệ dân phố. Đó là phải tuần tra đêm, đối mặt tội phạm, bảo vệ hiện trường cùng cả tá việc không tên, tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng đáp lại sự ái ngại đó, Nhi đã rất hăng hái hoàn thành nhiệm vụ của mình và hầu như không bỏ một đêm tuần tra nào.

Nhi nói: “Dù tình hình an ninh trật tự ở khu phố 1B vẫn ổn định nhưng tổ bảo vệ dân phố không hề chủ quan, lơ là”. Với những gì mà Nhi đã cống hiến, năm 2016 cô vừa được Tỉnh đoàn, Công an TP.Đông Hà và Công an P.Đông Lễ ngợi khen về ý thức và tinh thần trách nhiệm.

Nàng dâu làm… khu phố trưởng

Đó là câu chuyện của Trương Thị Thu Dung (29 tuổi), một người con của quê hương xã Hải Trường (H.Hải Lăng) nhưng về làm dâu tại khu phố 6 (P.2, TP.Đông Hà). Bằng uy tín và bản lĩnh của mình, cô đã được bầu làm khu phố trưởng của khu phố có gia đình nhà chồng mình đang cư trú.

Dung tốt nghiệp ngành ngữ văn ĐH Sư phạm Huế (năm 2011) và lập gia đình vào năm 2012. Để đối diện với cơm áo gạo tiền, cô phải làm nhiều công việc thời vụ, trái ngành nghề đã học.

Tháng 7.2015, bà con khu phố đã tín nhiệm bầu Dung làm khu phố trưởng. “Khó khăn buổi ban đầu nhiều lắm, nhưng tính tôi đã không nhận việc thì thôi chứ đã nhận thì quyết làm bằng được”, Dung nói.

Chính vì thế, cô đã đầu tư tâm sức vào công việc mà thiên hạ ví von là đi vác tù và hàng tổng. Cô sẵn sàng đến từng nhà để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong khu phố. Cô quan tâm đến từng mảnh đời quanh xóm làng để đứng ra động viên kịp thời; hy sinh cả bữa cơm quây quần bên gia đình để gặp gỡ, triển khai công việc, chủ trương của chính quyền đến nhân dân ngay cả vào buổi tối… Đến những người đã từng bĩu môi khi thấy Dung là phận đàn bà mới tí tuổi được “dựng” lên làm khu phố trưởng cũng phải thay đổi cách nhìn khi nhận ra sự bền bỉ, trách nhiệm và khéo léo của cô.

Và tất nhiên, khi được bà con ủng hộ thì hiệu quả công việc của cô khu phố trưởng lại càng… lên như diều gặp gió. Cô phát động phong trào gì cũng được hưởng ứng, hoặc đứng ra hòa giải mâu thuẫn nào cũng được bà con nghe.

Dung nói, cô vẫn đang tiếp tục phấn đấu và nếu được người dân tin để giao cho những công việc khó hơn, lớn hơn… cô cũng sẵn sàng.

Nguyễn Phúc - Thanh Lộc