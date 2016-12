Bùi Bảo Châu, sinh viên Trường ĐH California, Fullerton (Cal Fullerton, Mỹ), đã được vinh danh trong số những người đoạt giải thưởng “khó nuốt” và đầy mới mẻ của lĩnh vực đầu tư chứng khoán thế giới: Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange - Traded Fund - ETF).

Trong thập niên qua, giới đầu tư toàn cầu chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ETF, vốn được xem là phát minh thành công nhất trong lịch sử đầu tư tài chính. ETF đến VN từ năm 2008 với sự xuất hiện của các quỹ ETF ngoại, và phải mất 6 năm sau quỹ ETF nội địa đầu tiên là Quỹ ETF VFMVN30 mới ra đời.

Theo giải thích của tạp chí Forbes vào năm 2013, ETF là một dạng quỹ chỉ số theo dõi các chỉ số chứng khoán, hàng hóa hoặc rổ tài sản, nhưng giao dịch như một cổ phiếu được niêm yết. Mục tiêu là cung cấp lợi nhuận với chi phí thấp nhất và thường không phải trả hoa hồng cũng như chi phí quản lý thấp. Sở dĩ cần phải giải thích như vậy để thấy rằng tại sao ETF đang là xu hướng nổi bật trong đầu tư chứng khoán, và việc một sinh viên gốc Việt đạt được thành tích như vậy quan trọng đến thế nào.

Bùi Bảo Châu (22 tuổi), sinh tại Quarouble, gần biên giới Pháp - Bỉ. Là con thứ ba trong gia đình gồm 4 người con, cha mẹ của Châu đều là nha sĩ có tiếng trong vùng. Châu qua Mỹ học từ năm 15 tuổi, hiện là sinh viên năm 3 của Khoa Tài chính kinh doanh Trường ĐH Cal Fullerton.

Khi còn ở Pháp, Châu cũng như những học sinh người Việt khác, bị áp lực về chuyện học hành vì gia đình luôn muốn con em mình có tương lai tốt đẹp. Thế nhưng, môi trường ở Mỹ đã giúp Châu thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về phương pháp học tập, cũng như đặt mục tiêu mới cho cuộc hành trình phía trước. Sử dụng thành thạo tiếng Việt, Pháp, Anh, Châu hiện học thêm tiếng Tây Ban Nha, Đức và Hàn.

Trong số 5 người thắng giải lần này, Châu là người nhỏ tuổi nhất và do vậy kinh nghiệm học tập ít nhất so với học vị thạc sĩ của những người khác. Châu cũng là một trong hai người đoạt giải (người còn lại từ Trung Quốc), được chính thức giới thiệu trước Diễn đàn ETF mùa thu 2016, tổ chức tại The New York Athletic Club, TP.New York, vào ngày 29.11 vừa qua.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, Châu cho biết đã chọn các ETF về dầu thô, vàng, bạc và các thị trường Nga, Brazil. Chẳng hạn, Châu dự đoán vàng tăng giá, dầu thô sụt giảm và sự trỗi dậy của thị trường Nga trong vòng 2 tháng rưỡi, từ đó đưa ra quyết định đầu tư có lợi nhất. Mục đích của những người tổ chức cuộc tranh tài là tìm ra công thức và những logic tính toán mới để đạt được kết quả thực tế về mặt đầu tư.

Sau khi đoạt giải, Châu cho hay có lời mời của một số công ty tài chính nhưng vẫn chưa nhận lời vì muốn ưu tiên hoàn tất việc học.

Tham quan Sở Giao dịch chứng khoán New York ETF Global Portfolio Challenge là một cuộc thi đầu tư mô phỏng trên máy tính, được Công ty ETF Global thiết kế làm công cụ giáo dục nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên học hỏi về hoạt động đầu tư ETF. Thông qua website này, các nhà đầu tư tương lai sẽ xây dựng một danh mục gồm từ 4 - 10 ETF, sử dụng mức quỹ ảo khởi điểm ban đầu là 100.000 USD. Những người đoạt giải được lựa chọn trên sự thể hiện về mặt lợi nhuận thu được trong 2 tháng rưỡi. Một trong những quyền lợi của thí sinh giành chiến thắng là tham quan Sở Giao dịch chứng khoán New York, trao đổi với những chuyên gia phân tích và môi giới tại đây. Sau vòng thi mới nhất, đã có hơn 130 trường tại 6 lục địa tham gia tranh tài.



Thụy Miên