Sân chơi cuối tuần: Nghệ thuật cộng đồng

Đến đây các bạn trẻ sẽ được thỏa sức với những tiết mục sôi động, hấp dẫn, qua sự trình diễn của các câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn TP.HCM. Những màn biểu diễn đẹp mắt của CLB Yolo với những kiểu chơi yoyo nâng cao, rồi CLB ảo thuật sẽ khuấy động không khí với tiết mục lạ mắt hay những màn nhảy sôi động hứa hẹn sẽ là một điểm đến lý thú cho người trẻ ngày cuối tuần.

Nếu bạn mê acoustic

Hãy đến liên hoan ban nhạc acoustic do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức. Một sân chơi về acoustic dành cho sinh viên và học sinh. Với tiêu chí tôi có guitar, bạn này có trống, bạn kia có cajon... từ đó lập thành nhóm cùng nhau thể hiện sức trẻ, tài năng và sự sáng tạo. Tất cả đều quy tụ trong liên hoan ban nhạc acoustic. Hãy tham gia và khuấy động cùng các nhóm nhạc tại địa chỉ 643 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM.

Nào mình cùng nhảy

Cứ vào cuối tuần, những người trẻ có cùng đam mê và năng khiếu về điệu nhảy đường phố lại tụ họp lại và tổ chức một “bữa tiệc” nhảy sôi động. Nếu bạn cũng có đam mê và năng khiếu với loại hình này nhưng chưa tìm được địa điểm hay chưa có “đồng bọn”, hãy đến 21 Trương Công Định, Q.Tân Bình, TP.HCM. Đây là địa điểm của những nhóm nhảy trẻ thường gặp nhau để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm biểu diễn.

“Đại hội” mùa hè

Chủ nhật này đừng bỏ lỡ một sân chơi lý thú với các trò chơi dân gian độc lạ như lên rừng xuống biển, thử tài sức mạnh, ai thông minh hơn, thách thức cơ miệng... Đặc biệt còn được “đãi” những món ăn ngon, nhanh, tiện để các chiến binh có đủ năng lượng “quẩy tới bến”. Đó là “đại hội” mùa hè Summer Festival - Ready for a new chapter do Trường CĐ Việt Mỹ tổ chức. Sẽ mở cửa miễn phí chào đón tất cả bạn trẻ từ 9 - 16 giờ ngày 9.4.

