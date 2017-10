Cạnh bàn tôi đang ngồi, một nhóm các cô gái trẻ, ăn mặc khá thời trang, vừa uống cà phê, ăn điểm tâm vừa nhỏ to nói chuyện. Nghe cách nói chuyện, tôi có thể đoán họ là những người bạn thân.

Cách họ một bàn có người phụ nữ nước ngoài chừng năm mươi tuổi, dáng gầy gò, khuôn mặt trầm lặng, mắt dõi theo màn hình máy tính xách tay.

Tiếng nói chuyện từ các cô gái trẻ cứ to dần, to dần, khiến tôi phải chú ý. Họ thi nhau huyên thuyên những câu chuyện du lịch, chuyện của gia đình, bạn bè... Bỗng một cô gái tóc ngắn liếc xéo người phụ nữ nước ngoài, chuyển đề tài: “Mấy bà người nước ngoài, bà nào cũng mập ù, cái bụng to đùng, còn bà này sao gầy như que tăm, kỳ quá hen!”. “Ừ, lạ nhỉ! Mà hình như phụ nữ phương Tây, người nào khi lớn tuổi, dù mập hay ốm, trông ai cũng khó coi thật”, một người bạn trong nhóm nói họa theo.

Nghĩ vị khách người nước ngoài không hiểu gì nên các cô gái cứ thế tiếp tục đi sâu vào chuyên đề "cái xấu" của phụ nữ phương Tây. Bỗng chuông điện thoại của một cô gái trong nhóm bạn reo lên. Hình như do nội dung điện thoại có chuyện gì rất gấp nên các cô vội vàng tính tiền rồi nhanh chóng rời khỏi bàn. Chợt một giọng nói bằng tiếng Việt rất rành rọt phát ra từ người nước ngoài: “Cô gì đó ơi! Cô đã để quên cái túi xách trên ghế kìa”.

Các cô gái đều bất ngờ và lộ rõ sự bối rối. Cô gái để quên túi xách lí nhí cảm ơn, rồi ngượng ngùng cúi đầu đi nhanh. Uống những giọt cuối cùng của ly cà phê đen, ra khỏi quán rồi mà tôi vẫn thấy đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Lời nói là tài sản quý giá vậy mà các bạn trẻ lại dùng tùy tiện để rồi gây khó chịu, mất lòng người khác. Người xưa dạy phải uốn lưỡi bảy lần mới nói, chứng tỏ cái sự nói quan trọng đến mức nào.

Phan Thị Thanh Ly