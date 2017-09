Kết quả này được công bố trong nghiên cứu do Công ty tư vấn việc làm Zippia (trụ sở ở bang California) thực hiện dựa trên thu nhập trung bình của sinh viên sau khi tốt nghiệp từ 6 - 10 năm. Xếp thứ hai là Đại học Stanford thu nhập bình quân hằng năm là 112.850 USD và thứ ba là Đại học Pennsylvania (102.850 USD). Một trong những bất ngờ lớn là Đại học Y dược Albany vượt qua 2 ứng viên nặng ký tại bang New York là Đại học Columbia và Đại học New York để xếp thứ tư (101.150 USD).

Một số trường danh tiếng khác như Đại học Princeton (bang New Jersey) và Đại học Yale (bang Connecticut) cũng nằm trong nhóm 10 trường dẫn đầu. Đại học Idaho (bang Idaho) chót bảng vì cựu sinh viên trường này chỉ kiếm được bình quân 39.750 USD/năm.



Mặt khác, Zippia nhấn mạnh rằng khảo sát chỉ chọn ra 1 trường đại học từ mỗi bang tại Mỹ nên có trường hợp trường có sinh viên thu nhập cao nhưng không được đưa vào danh sách. Chẳng hạn Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thật ra đào tạo sinh viên có thu nhập thứ hai trên cả nước nhưng không đưa vào khảo sát do xếp sau Đại học Harvard tại bang Massachusetts.

tin liên quan 10 cựu sinh viên giàu nhất của Đại học Harvard Harvard là trường đào tạo ra nhiều tỉ phú nhất thế giới, tổng cộng 125 người. Tổng tài sản họ nắm giữ là 590 tỉ USD. Công ty chuyên nghiên cứu về giới siêu giàu Wealth-X vừa tiết lộ 10 người giàu có nhất trong số đó.

Minh Phương