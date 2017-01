Đường sáng không còn lo trộm cắp



Ngày khánh thành công trình và chính thức đóng điện chiếu sáng con đường dài 5 km ở khu trung tâm xã An Thịnh (H.Văn Yên, tỉnh Yên Bái), người dân đến ngồi kín chỗ hội trường UBND xã An Thịnh với niềm vui rạng ngời trên mỗi khuôn mặt.

Theo anh Đoàn Trọng Luật, Bí thư Đoàn xã An Thịnh, công trình do thanh niên địa phương tình nguyện thi công, riêng công việc đấu nối điện lưới có nhân viên ngành điện lực hỗ trợ. Ngoài 5 km đường có đèn chiếu sáng theo chương trình hỗ trợ của T.Ư Hội LHTN VN, thanh niên vận động người dân tự nguyện góp kinh phí làm thêm được 2 km nữa. “Khi người dân thấy lợi ích của công trình này, Đoàn thanh niên xã An Thịnh thuận lợi hơn khi vận động người dân kéo đường điện thắp sáng khắp các xóm ngõ”, anh Luật cho biết.

tin liên quan Hàng ngàn trẻ em đã có quần áo mới đón tết Ngày 4.1.2017, Báo Thanh Niên khởi động chương trình Cây mùa xuân năm 2017 tại Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị. Tại 13 điểm phát quà, ở đâu chúng tôi cũng thấy được những niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, nụ cười của người dân.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Đỗ Thị Nhẫn, nhà ở thôn trung tâm xã An Thịnh, cho biết nhánh đường chính chạy dọc xã dài hơn chục cây số nhưng lỗ chỗ ổ voi, ổ gà. Khi trời tối người dân phải soi đèn pin để tránh. Mùa mưa, ngồi trong nhà nghe tiếng xe máy, xe đạp ngã lạch bạch do trúng ổ voi, ổ gà. Không điện chiếu sáng, an ninh trật tự rất phức tạp, nhà dân thường xuyên bị mất trộm tài sản, chó mèo ra đường dễ bị kẻ xấu câu trộm, bắt đi.

“Nhưng gần nửa tháng nay, con đường có đèn chiếu sáng nên không có nhà dân nào bị mất trộm vặt. Gia đình tôi có công trình đang thi công, để vài tấn xi măng ngoài đường mà không mất một bao. Nếu chưa có đèn chiếu sáng thì tuyệt nhiên không dám”, bà Nhẫn nói.

Ngoài công trình ở xã An Thịnh, T.Ư Hội LHTN VN cũng bàn giao đường điện chiếu sáng dài 5 km tại xã Đại Minh (H.Yên Bình) và công bố hoàn thành 200 km công trình thắp sáng đường quê trên khắp cả nước với 6.800 cột đèn có tổng trị giá 5,8 tỉ đồng do Quỹ Thiện Tâm (Vingroup) tài trợ.

Chăm lo tết cho người nghèo

Còn tại xã vùng cao Túc Đán (H.Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), từ sáng sớm 15.1, các đội tình nguyện đồng loạt ra quân các hoạt động an sinh xã hội. T.Ư Hội LHTN VN tặng 20 suất quà tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn; tặng 20 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm cho học sinh Trường tiểu học Túc Đán; lắp đặt và bàn giao công trình sân chơi trị giá 40 triệu đồng cho học sinh Trường mầm non Túc Đán.

Chứng kiến niềm vui của học trò khi có sân chơi mới, cô Nguyễn Thị Hồng Lê, Hiệu trưởng Trường mầm non Túc Đán, bày tỏ tết năm nay về sớm hơn với thầy trò. Cả trường có 297 học sinh, đa số phụ huynh nằm trong diện hộ nghèo. Trong đó, 25 em hoàn cảnh đặc biệt éo le, mồ côi cha mẹ. Nhiều năm nay, mỗi giáo viên nhà trường tình nguyện nhận đỡ đầu một học sinh. Trước khi về nghỉ tết, giáo viên trích lương mua quà tặng học trò, chủ yếu là bánh kẹo, quần áo và đồ dùng thiết yếu cho gia đình các em dùng trong dịp tết. “Còn tùy vào điều kiện của mỗi giáo viên mà quà tết tặng các em nhiều hay ít nhưng đảm bảo là không để em nào thiếu quần áo, giày dép. Năm nay có đoàn tình nguyện đến, học sinh vui hơn khi có thêm nhiều quà, bánh kẹo”, cô Lê nói.

tin liên quan Xuân tình nguyện của người trẻ TP.HCM Nhiều nhóm tình nguyện tại TP.HCM đã có những việc làm giúp đỡ trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa đón xuân vui vẻ, ấm áp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực...

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long cho biết chương trình Tình nguyện mùa đông 2016 và Xuân tình nguyện 2017 được phát động hằng năm trên phạm vi toàn quốc là dịp để các cấp Hội vận động nguồn lực, đưa các đội tình nguyện xuống các địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo và các địa bàn vừa trải qua thiên tai, lũ lụt… để chăm lo tết cho thanh thiếu nhi nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Mỗi chuyến đi trong dịp này không chỉ giúp người nghèo, thanh thiếu nhi có được cái tết tươi vui, ấm áp hơn mà còn là cơ hội để mỗi bạn trẻ có dịp trải nghiệm, lan tỏa tình yêu thương và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng bằng những công việc cụ thể, phù hợp với bản thân”, anh Long nói.

Cũng trong chương trình trên, Báo Thanh Niên trao 2 suất quà tết, mỗi suất 5 triệu đồng, do bạn đọc ủng hộ tặng gia đình có người thân bị thiệt mạng, mất tích vì mưa lũ tại xã Làng Nhì, H.Trạm Tấu.

Tết no ấm nơi biên cương, hải đảo Cũng trong ngày 14 - 15.1, tại cửa khẩu Lóng Sập (H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tổ chức chương trình: “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tới dự. Theo thiếu tướng Đỗ Văn Vượng, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng, chương trình nhằm mang đến một cái tết no đủ hơn tới đồng bào dân tộc thiểu số các vùng biên cương, hải đảo trong dịp Tết Đinh Dậu 2017. Chương trình có mục tiêu không để đồng bào nào trên địa bàn bộ đội biên phòng phụ trách bị đói, thiếu ăn trong những ngày tết. Ngay tại lễ phát động chương trình, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tặng 300 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tích cực cùng bộ đội biên phòng tham gia quản lý vùng biên cương. Ngoài ra, chương trình còn tặng 1.000 suất quà, 50 suất học bổng, hơn 100 chăn ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, đoàn công tác của T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên Bộ đội biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội đã đi thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Chiềng On, tặng quà cho các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chiềng On, H.Yên Châu. Trần Huyền

Phan Hậu