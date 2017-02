Xổ số kiểu Việt dễ trúng hơn kiểu Mỹ !

Nhiều người ví von gọi là xổ số kiểu Mỹ, nhưng trên thực tế hai loại hình này khác biệt nhau. Theo bảng thống kê, so sánh của Vietlott, giá trị 1 lần tham gia dự thưởng của Mega 6/45 thấp hơn 2,3 lần nhưng xác suất trúng thưởng giải Jackpot cao hơn 32 lần so với Mega Millions của Mỹ. Giá trị 1 lần dự thưởng của Mega 6/45 thấp hơn 4,5 lần, nhưng xác suất trúng thưởng giải Jackpot cao hơn khoảng 36 lần so với Powerball. Có thể thấy điểm khác biệt lớn nhất, giải đặc biệt của Vietlott được tính toán với tỷ lệ trúng thưởng cao hơn Powerball và Mega Millions của Mỹ.