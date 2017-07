Theo nghiên cứu từ New American Economy, có tới 40% trong số 500 công ty lớn nhất Mỹ được thành lập bởi những người sinh ra bên ngoài nước Mỹ. Dưới đây là một số công ty biểu tượng của Mỹ được thành lập bởi những người nhập cư, theo tổng thợp từ The Huffington Post.

1. Tesla

Người sáng lập: Elon Musk

Quê hương: Nam Phi

Mặc dù Tesla có trụ sở tại bang California (Mỹ) nhưng Elon Musk, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của hãng, lại sinh ra và lớn lên ở Nam Phi. Elon Musk rời quê hương sang Canada năm 17 tuổi. Sau đó, ông chuyển tới Mỹ để học tập và theo đuổi ước mơ phát triển các công nghệ thay đổi tương lai loài người.

Kể từ khi được thành lập vào năm 2003, Tesla đã nhanh chóng trở thành hãng sản xuất ô tô điện độc đáo, sáng tạo có khả năng thách thức cả những tên tuổi lớn trong ngành như General Motors, Ford… Nỗ lực trong việc áp dụng mô hình bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng của Tesla cũng đang phần nào giúp xác định lại ngành công nghiệp ô tô vốn thường phân phối xe thông qua các đại lý trung gian.

2. Google

Người sáng lập: Sergey Brin

Quê hương: Nga

Hầu hết mọi người đều sử dụng những dịch vụ và sản phẩm liên quan đến internet của Google. Nhưng dường như không có nhiều người biết rằng Sergey Brin, nhà đồng sáng lập hãng công nghệ khổng lồ, lại là người nhập cư. Sergey Brin cùng gia đình chuyển từ Nga đến Mỹ sinh sống từ năm ông 6 tuổi. Trong khi đang theo học tiến sĩ tại Đại học Stanford, ông đã gặp gỡ Larry Page và thành lập Google vào năm 1998.

3. eBay

Người sáng lập: Pierre Omidyar

Quê hương: Pháp

Pierre Omidyar, cha đẻ của một trong những trang đấu giá trực tuyến để mua bán hàng hóa lớn nhất thế giới, được sinh ra ở Pháp. Cha mẹ Pierre chuyển đến Maryland (Mỹ) từ khi ông còn nhỏ.

4. PayPal

Người sáng lập: Elon Musk, Max Levchin, Peter Thiel và Luke Nosek

Quê hương: Nam Phi, Ukraine, Đức và Ba Lan

Hầu hết các thành viên sáng lập chính của PayPal đều được sinh ra bên ngoài nước Mỹ. Trong đó, Elon Musk đến từ Nam Phi, Max Levchin đến từ Ukraine, Peter Thiel đến từ Đức và Luke Nosek đến từ Ba Lan. Trước khi trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và thanh toán qua mạng internet hàng đầu thế giới, PayPal hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển phần mềm bảo mật cho các thiết bị cầm tay.

5. Nordstrom

Người sáng lập: John W. Nordstrom

Quê hương: Thụy Điển

Nordstrom dường như là một ví dụ hiếm hoi trong giới kinh doanh khi tập đoàn bán lẻ cao cấp này được cả một dòng họ sáng lập và tận tụy duy trì từ năm 1901 cho đến nay. Có lẽ, nước Mỹ đã thiếu mất một thương hiệu biểu tượng nếu John W. Nordstrom không quyết định rời Thụy Điển đến xứ cờ hoa vào những ngày đầu lập nghiệp.

6. BNY Mellon

Người sáng lập: Thomas Alexander Mellon

Quê hương: Ireland

Từ một gia đình nông nghiệp nghèo ở phía bắc Ireland, Thomas Alexander Mellon đã dũng cảm đến Mỹ để theo đuổi giấc mơ trở thành một trong những doanh nhân vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông thành lập Mellon Financial vào năm 1818. Sau đó, Mellom Financial sáp nhập với Ngân hàng New York và phát triển thành công ty dịch vụ tài chính toàn cầu.

7. Kohl’s

Người sáng lập: Maxwell Kohl

Quê hương: Ba Lan

Trước khi trở thành ông chủ của chuỗi cửa hàng bách hóa nổi tiếng Kohl’s của riêng mình, Maxwell Kohl đã làm việc một thời gian khá dài trong các nhà máy tại Mỹ. Tuy Kohl’s có thể đang phai mờ dần trong thị trường kinh doanh trực tuyến bởi những cái tên như Amazon hay eBay, nhưng doanh nghiệp này vẫn nắm trong tay hàng tỉ USD doanh thu và sử dụng hàng ngàn người lao động trên toàn nước Mỹ.

8. Cognizant

Người sáng lập: Francisco D’Souza

Quê hương: Ấn Độ

Cognizant là công ty hoạt động rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng quy trình kinh doanh và tư vấn hợp tác cho một số đơn vị thành công nhất trên thế giới. Francisco D’Souza đã lập ra Cognizant vào năm 1990 sau khi ông làm việc cho Dun & Bradstreet. Kể từ khi thành lập, D’Souza đã là một phần không thể tách rời trong việc kinh doanh của Cognizant. Ông trực tiếp giữ vị trí giám đốc điều hành của công ty vào năm 2006.

9. LinkedIn

Người sáng lập: Jean-Luc Vaillant

Quê hương: Pháp

Việc theo dõi thông tin của giới doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm và mở rộng cơ hội kinh doanh có lẽ sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu Jean-Luc Vaillant không lập ra mạng xã hội LinkedIn vào năm 2003. Kể từ khi ra đời, LinkedIn đã nhanh chóng trở thành mạng xã hội dành cho việc tạo dựng hồ sơ cá nhân về công việc chuyên nghiệp lớn nhất thế giới với hàng triệu người dùng.

10. Du Pont

Người sáng lập: Eleuthère Irénée du Pont

Quê hương: Pháp

Eleuthère Irénée du Pont, cha đẻ tập đoàn sản xuất chất hóa học nổi tiếng toàn cầu đã từng cung cấp khoảng 40% lượng thuốc súng cho quân đôi Mỹ lại không phải là người Mỹ bản xứ. Ông là người Pháp chính gốc, nhưng đã sớm rời khỏi quê hương để đến Mỹ trong thời gian cuộc Cách mạng Pháp diễn ra. Ông đã đặt nền móng cho đế chế Du Pont từ năm 1802. Cho đến nay Du Pont vẫn là một trong những gia tộc giàu có lâu đời nhất tại Mỹ.

11. Goldman Sachs

Người sáng lập: Marcus Goldman

Quê hương: Đức

Marcus Goldman là một người Đức nhập cư. Ông thành lập Goldman Sachs, một trong những ngân hàng đầu tư đa quốc gia lớn nhất thế giới, vào năm 1869. Goldman giữ vai trò lãnh đạo trong nhiều năm và liên tục hoạt động cùng công ty cho đến khi ông mất vào năm 1904.

12. General Electric

Người sáng lập: Elihu Thomson

Quê hương: Anh

Các sản phẩm điện gia dụng của General Electric có lẽ đã không còn xa lạ gì với người tiêu dùng. Tuy nhiên, ít ai ngờ một trong những người sáng lập của thương hiệu Mỹ nổi tiếng khắp toàn cầu, Elihu Thomson, lại là một người nhập cư từ Anh.

13. Capital One

Người sáng lập: Nigel Morris

Quê hương: Anh

Capital One là cuộc thử nghiệm thành công vang dội của hai doanh nhân nghĩ rằng họ đã nhìn thấy một cơ hội lớn trong lĩnh vực thẻ tín dụng. Bên cạnh Richard Fairbank là người Mỹ bản xứ, người đồng sáng lập Nigel Morris lại là người nhập cư. Trước khi cùng bạn lập ra Capital One, Morris đã đến Mỹ sau khi đã hoàn thành bằng MBA tại Anh để làm công việc tư vấn kinh doanh.

14. Colgate

Người sáng lập: William Colgate

Quê hương: Anh

Nhãn hiệu kem đánh răng yêu thích của nhiều người Mỹ được tạo ra bởi một doanh nhân người Anh tên William Colgate. Sau khi xoay sở buôn bán với đủ mặt hàng từ tinh bột, xà phòng cho đến nến, cuối cùng Colgate mới bắt đầu phát triển doanh nghiệp kem đánh răng mang tên mình tại New York.

15. Pfizer

Người sáng lập: Charles Pfizer

Quê hương: Đức

Charles Pfizer là một nhà hóa học nhưng với sự trợ giúp của người anh em họ Charles Erhart, ông đã tạo ra công ty dược Pfizer khoảng một năm sau khi đến Mỹ. Ngày nay, Pfizer tự hào là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới về doanh thu với phạm vi hoạt động tại 150 quốc gia và có hơn 600 sản phẩm y tế.

