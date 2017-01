3 việc nhất định phải làm đầu năm để luôn gặp may mắn

1. Lên kế hoạch cho năm mới



May mắn chỉ đến với người thực sự cố gắng và biết nắm bắt. Vì vậy, bạn cần lên kế hoạch cho năm mới thật cụ thể và chi tiết. Bằng cách viết mục tiêu của năm mới ra rồi đặt chúng ở vị trí mà bạn dễ nhìn thấy nhất. Để hàng ngày đều nhìn vào đó mà nỗ lực hết sức để đạt được điều mình muốn. Mỗi ngày thức giấc là thêm một bước tiến gần đến đích. Đôi lúc sẽ gặp khó khăn nhưng chỉ cần kiên trì thực hiện, may mắn nhất định sẽ mỉm cười với bạn.

Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý rằng, ngoài kế hoạch cho công việc, bạn cũng cần lên kế hoạch về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cho năm mới nữa đấy. Hãy tạm biệt những đồ ăn, thức uống gây hại. Không nên thức khuya thường xuyên. Ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc, tập thể dụcvà thanh lọc cơ thể là cách mà bạn tự tạo may mắn cho chính mình.

2. Thiết kế không gian ngủ thoải mái

Không gian ngủ thì liên quan gì đến may mắn, nghe thật phi lý. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Theo phong thủy, sự bày trí phòng ngủ hợp lý và khoa học sẽ giúp chủ nhân luôn gặp thuận lợi trong công việc, tình cảm. Một phòng ngủ được sắp đặt gọn gàng và luôn sạch sẽ còn mang lại một tinh thần thoải mái cho bất kỳ ai bước vào căn phòng.

Hơn thế nữa, giấc ngủ lại cực kỳ quan trọng với sức khỏe mỗi người. Bạn không thể bắt đầu một ngày làm việc hăng say sau một đêm ngủ không ngon giấc, xương khớp nhức mỏi. Vậy nên chọn một chiếc nệm phù hợp, nâng đỡ cột sống luôn là một lựa chọn thông minh. Trên thị trường hiện nay có hàng ngàn loại nệm khác nhau, nhưng những chiếc nệm được sản xuất từ 100% cao su thiên nhiên sẽ đem lại sự êm ái, độ đàn hồi tối ưu. Giá thành của những chiếc nệm như thế sẽ vừa túi với bạn khi chọn mua nệm của các thương hiệu Việt. Nệm Kim Cương là một nhãn hiệu luôn được người tiêu dùng tin tưởng vì khả năng nâng giấc nồng say cho mỗi người nằm. Nếu bạn chưa sở hữu thì hãy mua ngay một chiếc nệm Kim Cương dịp đầu năm này, để cả năm ngủ thoải mái, tinh thần sảng khoái và may mắn tràn đầy nhé!

3. Tham gia một trò chơi trúng thưởng

Người Việt luôn quan niệm, đầu năm trúng thưởng thì tài lộc sẽ theo chân bạn suốt cả năm. Bạn cũng nên thử vận may mắn của bạn bằng cách thử tham gia một trò chơi trúng thưởng, những giải thưởng lớn đang chờ bạn ở phía trước.

Đặc biệt, khi mua một chiếc nệm có cao su thiên nhiên của thương hiệu nệm Kim Cương, bạn vừa lựa chọn cho mình một không gian ngủ hoàn hảo cho năm mới, vừa có cơ hội trúng thưởng khủng. Một chiếc Chevrolet Spark thời thượng trị giá hàng trăm triệu đồng. 03 TV 49inch sành điệu, 30 chiếc lò vi sóng và 300 chiếc nồi cơm điện chắc chắn sẽ rất hữu dụng với bạn trong năm mới. Chúng sẽ thuộc về bạn qua chương trình quay số trúng thưởng “Quà khủng liền tay - rinh ngay nệm mới” của Nệm Kim Cương. Diễn ra từ ngày 10.01-09.04.2017. Chi tiết chương trình xem tại: www.nemkimcuong.vn

Ngoài ra, khi mua Nệm Kim Cương, bạn sẽ nhận ngay một chiếc gối cao su nâng đỡ êm ái, một tấm bảo vệ nệm và một nón bảo hiểm mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Đồng thời, Nệm Kim Cương cũng là món quà vô cùng ý nghĩa để tặng người thân dịp đầu năm. Cùng chia sẻ may mắn đến mọi người ngay hôm nay!

