Nguồn cung căn hộ sơ cấp đạt 35.000 căn, giảm 2% so với quý trước và 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng giao dịch của thị trường đạt hơn 11.500 căn. Các dự án mới mở bán chiếm 32% tổng giao dịch thị trường. Căn hộ hạng A và B có tình hình kinh doanh tốt. Căn hộ hạng A có 550 giao dịch, tăng 149% so với quý 2. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt 32%, ổn định theo quý và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.



Savills dự báo trong quý 4/2017 đến năm 2018 sẽ có 70.000 căn hộ từ 60 dự án được mở bán. Phân khúc biệt thự và nhà phố từ nay đến năm 2019 nguồn cung mới đạt gần 12.600 sản phẩm đất nền và nhà liên kế. Các quận phía đông TP.HCM sẽ dẫn đầu thị trường và chiếm 50% thị phần.

Mai Ka