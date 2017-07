Sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt khoảng 155.000 tấn, vượt kế hoạch và tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất ước đạt gần 43.000 tỉ đồng, tăng hơn 18% so cùng kỳ và lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 830 tỉ đồng, tương đương 51% so với kế hoạch năm 2017.

M.Khanh