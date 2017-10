Khách hàng là giới đầu tư địa ốc lẫn người mua nhà ở. Kết quả: 90% dự án River Panorama do Tập đoàn An Gia - Creed Group đầu tư đã có chủ sở hữu.

1. Tại lễ công bố mở bán hồi cuối tháng 7, River Panorama đã ghi nhận con số ấn tượng với 600 căn hộ có chủ sở hữu trong 3 giờ. Nhưng nhiều khách hàng đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn hộ River Panorama trong đợt công bố đầu tiên và chờ đợi đợt mở bán lần 2 này. Tuy 8 giờ chương trình mở bán mới bắt đầu nhưng nhiều khách hàng đã đến chờ từ 7 giờ sáng.

3. Tập đoàn An Gia không chỉ chú trọng kỹ càng cho khâu thiết kế bản vẽ, đảm bảo chất lượng công trình thực tiễn mà còn đầu tư công phu, tỉ mỉ dành cho khu nhà mẫu. Với khu nhà mẫu, An Gia mong muốn xây dựng không gian sống, nhằm mang đến những trải nghiệm chân thực nhất cho khách hàng trong suốt quá trình tham quan tìm hiểu dự án. “Đây là không gian tương đồng chúng tôi hướng đến cho khách hàng. Qua đó, khi lựa chọn các dự án của An Gia, cư dân sẽ được sống trong những khu căn hộ ngập tràn hơi thở thiên nhiên”, ông Nguyễn Trung Tín, Phó chủ tịch HĐQT An Gia chia sẻ.