ABBANK nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế

Vừa qua, tại Hà Nội, ABBANK vinh dự nhận giải thưởng Giải thưởng “EXCELLENT TRADE PARTNER ASEAN” (đối tác Thanh toán quốc tế xuất sắc khu vực Đông Nam Á năm 2017) do Maybank trao tặng. Maybank là tập đoàn ngân hàng, tài chính lớn nhất tại Malaysia, có lịch sử hoạt động gần 60 năm. Maybank đứng thứ 152/1.000 Ngân hàng lớn nhất thế giới do Tạp chí The Banker’s xếp hạng. Tập đoàn này đã sớm mở rộng kinh doanh ra nhiều quốc gia trên thế giới như: Philippines, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Mỹ…

Hoạt động này nhằm tôn vinh những ngân hàng có dịch vụ thanh toán quốc tế xuất sắc cả về chất lượng và mức tăng trưởng doanh số. Giải thưởng Maybank trao tặng là sự công nhận cho mối quan hệ hợp tác lâu dài và vững chắc giữa hai bên, khẳng định vị thế của ABBANK trên thị trường các ngân hàng tại Việt Nam nói riêng và tại Đông Nam Á nói chung trong mắt các ngân hàng lớn nước ngoài.

Ngày 13.8, tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã vinh dự nhận Giải thưởng “Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2017” do Hội đồng Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức và Truyền hình trực tiếp trên HTV1 - Đài truyền hình TP.HCM. Hoạt động này nhằm tôn vinh những thương hiệu xuất sắc nhất trên thị trường Việt Nam dưới sự đánh giá của người tiêu dùng. Ngày 13.8, tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã vinh dự nhận Giải thưởng “Top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2017” do Hội đồng Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức và Truyền hình trực tiếp trên HTV1 - Đài truyền hình TP.HCM. Hoạt động này nhằm tôn vinh những thương hiệu xuất sắc nhất trên thị trường Việt Nam dưới sự đánh giá của người tiêu dùng.

Để vượt qua hàng trăm thương hiệu uy tín khác, ABBANK đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của ban tổ chức đưa ra, trong đó nổi bật về các yếu tố như: Đạt các chứng nhận về thương hiệu, chất lượng, dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế; Mức độ phổ biến của thương hiệu; Sự tín nhiệm của người tiêu dùng…; Sự tăng trưởng về doanh thu…

Với định hướng trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, nâng tỷ trọng thu nhập từ phí dịch vụ lên tối thiểu 20%, những năm qua, lĩnh vực bán lẻ của ABBANK đã không ngừng lớn mạnh. ABBANK đã tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng quan hệ đại lý, đạt tăng trưởng doanh số thanh toán quốc tế mỗi năm lên 30-40%... Ngoài ra, ABBANK luôn đảm bảo uy tín trong việc thực hiện nghiêm túc các cam kết, thanh toán đúng hạn, chất lượng điện thanh toán đạt chuẩn gần 99% (tỷ lệ rất cao) nên luôn được các ngân hàng nước ngoài tin tưởng hợp tác và lựa chọn là đối tác quen thuộc.

Bên cạnh việc duy trì chất lượng điện thanh toán, ABBANK còn không ngừng có những cải tiến quy trình, công nghệ nhằm rút ngắn thời gian xử lý giao dịch. ABBANK không những đáp ứng được mọi nhu cầu giao dịch thanh toán quốc tế của khách hàng mà còn phát triển dịch vụ Outsource cho khách hàng của ngân hàng khác.

Cùng với hai giải thưởng vinh dự trên, vừa qua, ABBANK tiếp tục nhận giải thưởng danh giá “Ngân hàng phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2017” do tạp chí tài chính ngân hàng uy tín trên thế giới là Global Banking And Finance Review bình chọn. Đây là năm thứ hai ABBANK vinh dự nhận giải thưởng này. Ngoài ra, ABBANK đã được Moody’s - tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới chính thức nâng xếp hạng tín nhiệm với đánh giá triển vọng ổn định và dựa trên các tiêu chí trong quản lý chất lượng tài sản và khả năng sinh lời, duy trì sự ổn định của nguồn vốn huy động và tính thanh khoản...

Nguồn: ABBANK