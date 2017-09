Theo Bloomberg, đây là lần thứ ba liên tiếp công ty con của tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba nỗ lực thúc đẩy ban hội thẩm điều tra của Mỹ chấp thuận về việc tiếp quản MoneyGram. Tuy nhiên, quá trình này dự kiến sẽ rất khó khăn vì Washington đang rất cảnh giác với những thương vụ mua lại công ty Mỹ từ các nhà đầu tư Trung Quốc vì các lo ngại xung quanh vấn đề an ninh quốc gia.



Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14.9 đã ngăn chặn Canyon Bridge, một quỹ đầu tư được hậu thuẫn bởi nhà nước Trung Quốc, thâu tóm Lattice, công ty bán dẫn có trụ sở tại bang Oregon (Mỹ). Được biết thương vụ này cũng đã được CFIUS xem xét ba lần nhưng không được thông qua. Theo giới chuyên gia, động thái này của Tổng thống Trump là tín hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ sẽ phản đối các vụ mua bán với Đại lục, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ có thể ứng dụng vào quốc phòng.

Ant Financial đã thất bại trong việc giành được sự chấp thuận từ CFIUS cho hợp đồng mua lại MoneyGram hồi tháng 1.2017 sau thời gian xem xét ban đầu kéo dài 75 ngày. Nhưng hãng này quyết tâm gửi lại yêu cầu và bây giờ phải chờ thêm 75 ngày nữa trong thời hạn xem xét.

Cuộc xem xét kéo dài trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng vì vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, ngay cả khi Washington đang tìm kiếm sự trợ giúp từ Bắc Kinh để giải quyết căng thẳng hạt nhân với Bình Nhưỡng, chính quyền Tổng thống Trump vẫn ủng hộ lối đi cứng rắn nhằm chống lại Trung Quốc tiếp quản các doanh nghiệp Mỹ.

Hai thành viên của Hạ viện Mỹ đã yêu cầu CFIUS tiến hành điều tra đầy đủ và toàn diện về thương vụ MoneyGram, vì họ cho rằng nếu hợp đồng mua lại MoneyGram thành công, Trung Quốc sẽ có quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng tài chính quan trọng của Mỹ. Ngoài việc thu thập và giữ bí mật thông tin từ khách hàng, những dịch vụ thanh toán như MoneyGram còn xử lý yêu cầu bảo mật từ Kho bạc Mỹ về các giao dịch có thể liên quan đến tội phạm tài chính, khủng bố hoặc rửa tiền.

Ant Financial đã nhiều lần tranh luận về những ý kiến khẳng định an ninh Mỹ sẽ bị tổn hại, đồng thời thỏa hiệp rằng họ sẽ giữ nguyên đội ngũ quản lý, nhân viên của MoneyGram, trụ sở, các máy chủ và dữ liệu được lưu trữ cũng sẽ ở lại Mỹ. Song, không phải ngẫu nhiên mà CFIUS đề xuất ngăn chặn một thỏa thuận đến Tổng thống, nếu giao dịch đó không gây ra các mối đe dọa về an ninh quốc gia.

Trước Tổng thống Trump, các đời tổng thống trước đây của Mỹ chỉ mới trực tiếp ngăn chặn ba thỏa thuận vì lo ngại đến an ninh quốc gia. Cụ thể, cựu Tổng thống George H. W. Bush đã đình chỉ vụ bán lại hãng sản xuất máy bay Mamco Manufacturing cho Trung Quốc. Năm 2012, cựu Tổng thống Barack Obama đã ngăn chặn Ralls Corp, công ty điện lực quốc doanh Trung Quốc, phát triển một trang trại gió gần căn cứ hải quân Mỹ ở bang Oregon, và năm 2016 ông Obama cũng ủng hộ một khuyến cáo của CFIUS không cho phép một công ty Trung Quốc mua nhà cung cấp thiết bị bán dẫn Aixtron SE.

