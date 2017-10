Theo UBND huyện Nam Trà My, phiên chợ có hơn 20 gian hàng (do 57 hộ trồng sâm tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My) trưng bày, giới thiệu và bán sâm Ngọc Linh; hơn 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh như: sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu…

Trong những ngày diễn ra phiên chợ sâm Ngọc Linh có trên 7.000 lượt người đến tham quan, mua sắm, với doanh thu trên 4,5 tỉ đồng. Trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 50kg, thu về gần 4 tỉ đồng.

Để đưa sâm Ngọc Linh thật đến với người tiêu dùng, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định mở phiên chợ bán sâm củ Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My vào các ngày 1-3 hằng tháng.

Trong khi đó, UBND huyện Nam Trà My cũng mong muốn tỉnh Quảng Nam thành lập Trung tâm kiểm định tại huyện để kiểm định sâm củ Ngọc Linh, đồng thời loại bỏ sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trà trộn làm ảnh hưởng đến uy tín sâm Ngọc Linh.

Hữu Trà