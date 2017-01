Nội tệ Anh hạ xuống mức thấp nhất trong hai tháng qua so với USD do bị tác động bởi cả dữ liệu kinh tế mạnh từ Mỹ và tuyên bố của Thủ tướng Anh Theresa May vì Brexit, hay Anh rời Liên minh châu Âu (EU).

Theo CNBC, đồng bảng Anh (GBP) rơi xuống mức 1 GBP ngang giá 1,22 USD vào khoảng 6 giờ sáng nay 9.1, giờ London (Anh). Đây là mức giá trị được các nhà giao dịch ngoại hối xem là điểm quan trọng vì là mức thấp chưa từng xuất hiện từ những ngày cuối tháng 10. Trước đó, Thủ tướng Anh nói rõ trong buổi phỏng vấn với Sky News rằng bà sẽ ưu tiên quyền kiểm soát nhập cư thay vì quyền tiếp cận vào thị trường duy nhất EU khi chính phủ Anh đàm phán về Brexit. Thị trường duy nhất là thỏa thuận thương mại miễn thuế nội khối EU, được xem là cần thiết đối với một số lĩnh vực, chẳng hạn như sản xuất ô tô. Bà May cũng tái khẳng định cam kết trước đó của mình là khởi động “Điều 50” quy định việc một nước rục rịch rời khối trong vòng hai năm. Thời gian này có thể kéo dài hơn nếu hai bên đồng ý. tin liên quan Bảng Anh bị định giá thấp 15% Đồng bảng (GBP) đang bị định giá thấp 15% và có thể tiếp tục như vậy trong một thời gian nữa, hãng S&P nhận định. Lĩnh vực tài chính quan trọng của London đã và đang nỗ lực vận động để giữ quyền tiếp cận vào thị trường chung EU, vì lo ngại nhiều ngân hàng chủ chốt và các nhà quản lý tài sản sẽ di dời nhân sự ra ngoài Anh nếu họ không còn có thể giao dịch, làm ăn theo quy định hiện thời. Các doanh nghiệp ngành này tại Anh hiện có quyền “passporting” cho phép họ làm ăn trên khắp các nước là thành viên EU. Lĩnh vực tài chính quan trọng của London đã và đang nỗ lực vận động để giữ quyền tiếp cận vào thị trường chung EU, vì lo ngại nhiều ngân hàng chủ chốt và các nhà quản lý tài sản sẽ di dời nhân sự ra ngoài Anh nếu họ không còn có thể giao dịch, làm ăn theo quy định hiện thời. Các doanh nghiệp ngành này tại Anh hiện có quyền “passporting” cho phép họ làm ăn trên khắp các nước là thành viên EU. Trong khi đó, các nhà giao dịch và chuyên gia kinh tế cũng chỉ ra nhiều yếu tố giúp USD mạnh lên khi giải thích về diễn biến tiền tệ hôm nay. Chuyên gia Geoffrey Yu, người đứng đầu văn phòng đầu tư Vương quốc Anh tại UBS Wealth Management, cho biết: “Tôi vẫn nghĩ rằng có yếu tố USD tồn tại nếu bạn so sánh phản ứng mạnh mẽ tích cực đến sau dữ liệu được công bố hôm 6.1”. Chuyên gia Haresh Menghani thuộc FXStreet thì nói: “Báo cáo việc làm hằng tháng ổn hôm 6.1 nâng giá trị USD lên so với các loại tiền tệ khác. Tin tốt từ thị trường lao động là bằng chứng về tốc độ tăng lương mạnh, đem lại kỳ vọng lạm phát cao hơn và hỗ trợ quỹ đạo tăng đang tốt của đồng bạc xanh”. Nhà phân tích thị trường cấp cao Craig Erlam tại hãng OANDA cho hay nội tệ Anh vẫn rất dễ tổn thương trước khả năng kinh tế Anh có thỏa thuận rời EU không thuận lợi. Theo ông, mức giá trị quan trọng tiếp theo của USD và GBP sẽ là 1 GBP ngang giá 1,215 USD. tin liên quan Brexit tạo 'cơ hội trời cho' để Mỹ đoạt thương mại từ Anh Đây là nhận định của ông Wilbur Ross, người được Tổng thống Mỹ đắc cử chọn vào ghế Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Thu Thảo