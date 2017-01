Người Việt uống hết 4 tỉ lít bia Bất chấp giá bia tăng cao 5 hay 15%, số lượng bia được tiêu thụ vẫn đang tăng mạnh. Trong Báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại của Bộ Công thương, năm 2016, người Việt tiêu thụ đến 3,788 tỉ lít bia. Như vậy, tính trung bình trong năm qua, mỗi người Việt uống 42 lít bia, tăng khoảng 4 lít so với năm ngoái. Dự báo năm nay, sản lượng sản xuất của ngành bia trong nước sẽ đạt khoảng 3,988 tỉ lít, tăng 10% so với 2016. Với mức tiêu thụ hàng tỉ lít bia mỗi năm, VN đang được dự báo sẽ là thị trường tiêu thụ bia số 1 châu Á, vượt cả Hàn Quốc và Nhật Bản (hai quốc gia đang dẫn đầu châu Á về tiêu thụ bia rượu - PV) trong tương lai. Lý do khiến một nước đang phát triển như VN trở thành thị trường lớn của bia, theo một số chuyên gia thương mại, dân số trẻ và thu nhập tăng là hai yếu tố quyết định mức tăng trưởng ngoạn mục của thị trường này tại VN. “Dân số VN đang có tuổi trung bình là 30, tương đối trẻ so với nhiều thị trường trong khu vực, cộng thêm nền kinh tế đang đi vào “guồng tăng trưởng ổn định” là hai yếu tố giúp thị trường này tiếp tục tăng mạnh trong tương lai”, ông Hòa Đỗ - chuyên gia tư vấn thị trường nhận xét.