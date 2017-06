Khu đô thị Gamuda Gardens là một phần của dự án Gamuda City, được phát triển bởi Công ty Gamuda Land, đơn vị thuộc Tập đoàn Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn kỹ thuật, phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Trong quá trình phát triển các dự án bất động sản, 3 giá trị cốt lõi luôn được Gamuda Land đề cao bao gồm quy hoạch tổng thể thông minh, thiết kế kiến trúc sáng tạo và sự gắn kết cộng đồng. Gamuda Land hoạt động theo định hướng là một nhà kiến tạo đô thị tạo nên những tổ ấm thực sự, nơi mọi người đều cảm thấy khao khát được mang gia đình mình tới sinh sống, nơi con cháu lớn lên và ông bà an hưởng tuổi già. Quy hoạch tổng thể của các dự án do Gamuda Land đầu tư là sự kết hợp hài hòa của những yếu tố then chốt, nhằm tạo ra luồng sinh khí mới cho không gian sống. Là một trong những dự án quy mô bậc nhất Hà Nội, Gamuda City mang đến đầy đủ những yếu tố quan trọng, đã làm nên thành công cho Gamuda Land trong nhiều năm hoạt động: thiết kế kiến trúc rộng mở, sự bố trí đúng đắn của các tiện ích nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu và phong cách sống, quy hoạch đường phố tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ hoặc đạp xe, việc sắp đặt cảnh quan xanh và khu vực chung giữa các khu nhà… Một phần quan trọng trong quy hoạch tổng thể của Gamuda City là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Những mảng xanh được bảo tồn và hoàn thiện, bên cạnh việc cải tạo nguồn nước tự nhiên tại các vùng hồ trong khuôn viên dự án. Gamuda Land hiểu rằng để tạo dựng một dự án đẳng cấp, chủ đầu tư phải lưu tâm phát triển tất cả các khía cạnh quan trọng - tổ ấm, chốn làm việc, vui chơi, mua sắm, ăn uống - nhằm khuyến khích cộng đồng xích lại gần nhau hơn và tạo sự kết nối giữa thiên nhiên và con người. Với mục tiêu mang đến cho cộng đồng một cuộc sống tiện nghi và thuận lợi, trung tâm dự án Gamuda City_ (Gamuda City Central) được xây dựng xung quanh khu vực hồ rộng rãi và thoáng đãng. Tô điểm thêm cho cảnh đẹp bên hồ, Trung tâm Thương mại LePARC by Gamuda đã đi vào hoạt động với hàng loạt văn phòng, cửa hàng, khách sạn và trung tâm giải trí sôi động. Xứng đáng là “trái tim” của dự án Gamuda City, LePARC by Gamuda là điểm đến hấp dẫn của giao thương và văn hóa tại cửa ngõ thủ đô.