Theo Bloomberg, vào cuối những năm 1990, thuật ngữ “dot-com” là tất cả để chiếm lấy sự chú ý của giới tài chính toàn cầu, trước đó những năm 1960 chỉ riêng sự xuất hiện của từ “tronics” là đã đủ để tăng gấp đôi giá cổ phiếu. Năm 2017, không có từ khóa nào có khả năng kích thích sự khao khát của các nhà đầu tư bằng “đồng tiền số”, trong đó bất kỳ biến thể nào của từ này, ví dụ như “bitcoin” hay “ethereum” cũng đều có thể thu hút sự chú ý.

Overstock.com Inc là một trong những ví dụ điển hình. Ngay sau khi công ty này công bố mở một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số dựa theo những nguyên tắc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), giá trị vốn hóa thị trường của Overstock đã tăng thêm khoảng 137 triệu USD vào hôm 27.9. Giá cổ phiếu của Goldmoney Inc cũng đã tăng 15% trong phiên giao dịch 28.9 sau khi công ty này nói sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ giao dịch bitcoin, ethereum và dịch vụ lưu trữ tiền kỹ thuật số trong kho chứa có thể kiểm toán với độ đảm bảo an toàn cao.

Vào tháng 6.2017, giá trị cổ phiếu của Nvidia Corp. và Advanced Micro Devices Inc., hai hãng chế tạo phần cứng sử dụng trong khai thác tiền kỹ thuật số, đã được đẩy lên đáng kể khi ethereum tăng gần 400 USD và bitcoin gần đạt mức kỷ lục.

“Đầu tư vào tiền kỹ thuật số cũng giống như việc đầu tư cho cuốc và xẻng trong cơn sốt đào vàng. Đó là một khu vực đầu tư an toàn và vẫn sinh lời. Đó là lý do vì sao mọi người cảm thấy hào hứng với các công ty hoạt động trong lĩnh vực như giao dịch và xây dựng kho chứa tiền kỹ thuật số. Những công ty này tựa như người hỗ trợ, giúp giải quyết các liên kết còn yếu trong hệ thống tiền tệ này”, bà Ellis nói.

Overstock và Goldmoney là ví dụ của những công ty đang cố gắng đưa tiền kỹ thuật số vào dòng chảy tài chính chính thống bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ thống tiền kỹ thuật số, nhằm đảm bảo an toàn giao dịch cho các nhà đầu tư giống như khi họ kinh doanh chứng khoán và trái phiếu. Song, kế hoạch này có thành công hay không còn phụ thuộc vào khoản tiền ký quỹ để tạo nền tảng tài sản. Điều này không đơn giản, đặc biệt khi những nhân vật nổi bật trong giới tài chính như Jamie Dimon, giám đốc điều hành JPMorgan Chase &Co và nhà đầu tư lừng danh Ray Dalio đều lên tiếng chỉ trích tiền kỹ thuật số.

Roy Sebag, giám đốc điều hành và là nhà đồng sáng lập Goldmoney, không muốn công ty của ông và các công ty khác như Overstock bị xếp vào danh sách một nhóm những công ty khởi nghiệp phát hành tiền kỹ thuật số lần đầu (ICO).

“Điều mà cộng đồng tài chính muốn hướng đến là các công ty hoạt động hợp pháp, có tiền mặt và có doanh thu, bước vào không gian tiền kỹ thuật số và đem lại giá trị cao hơn. Trong khi đó, với ICO người ta có thể đưa ra kế hoạch kinh doanh ngay trên bàn nhậu với bia mà không cần theo bất kỳ quy định nào, và người ta có thể bị lừa vì những phi vụ như thế”, ông Sebag nói trong một cuộc phỏng vấn.

