Theo tờ The Star và The Globe and Mail, ông Garneau vừa có văn bản gửi đến các hãng hàng không Canada vài ngày sau khi bác sĩ David Dao bị lôi kéo thô bạo xuống chuyến bay 3411 của hãng United Airlines.



“Tôi chắc chắn rằng các bạn và tất cả người dân Canada cũng đang không yên như tôi trước vụ việc kinh khủng xảy ra trên chuyến bay của hãng United Airlines hồi đầu tuần này, khi một hành khách bị cưỡng chế rời ghế. Tôi viết thư này để nói rằng sự việc như thế sẽ không được chấp nhận ở Canada”, ông Garneau viết.

Trong cuộc họp báo hồi tuần trước, luật sư của ông Dao là Thomas Demetrio cho hay thân chủ của ông có thể phải phẫu thuật tạo hình và cân nhắc khởi kiện United Airlines.

Hãng bay Mỹ hiện hứng chịu làn sóng phẫn nộ lớn từ dư luận sau khi đoạn video ghi lại sự việc diễn ra vào ngày 9.4 được lan truyền trên mạng. Trong lá thư đầu tiên, CEO United Airlines Oscar Munoz bảo vệ hành động của công ty, cho biết ông Dao “phá hoại và hiếu chiến”. Song sau đó ông Munoz lên tiếng xin lỗi và hứa rằng doanh nghiệp sẽ không để các nhân viên an ninh cưỡng chế hành khách rời khỏi các chuyến bay bị bán hoặc đặt vé lố.

Tại Canada, Garneau cũng cho biết ông sẽ đưa ra một dự luật về quyền của hành khách trước Quốc hội trong vài tuần tới, sau nhiều tháng thảo luận với người dân về lo lắng của họ khi du lịch bằng đường hàng không. Theo văn bản mới đây, dự luật sẽ điều chỉnh nhiều khía cạnh của ngành này trong tương tác với hành khách, trong đó có tiền bồi thường dành cho các hành khách bị đẩy khỏi chuyến bay.

“Khi hành khách mua vé máy bay, họ kỳ vọng và xứng đáng được hãng bay thực hiện một phần cam kết mua bán. Khi cam kết đó không được thực hiện, hành khách có quyền được bồi thường rõ ràng, minh bạch và xứng đáng”, ông Garneau cho hay.

Marc Roy, phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Canada thì cho biết dự luật về quyền lợi của hành khách hàng không được hứa đưa ra từ mùa thu năm ngoái. Dù vậy, ông Roy từ chối nhận định rằng liệu luật mới của Canada có góp phần nâng tiêu chuẩn của ngành hàng không nói chung, hay nâng mức bồi thường dành cho hành khách ở Mỹ hoặc châu Âu hay không.

Nhà vận động quyền lợi hành khách Gabor Lukacs cũng cho hay Canada cần phải bảo vệ người tiêu dùng nhiều hơn. Ông cho biết tất cả hãng bay nước này nên được yêu cầu phải tuân thủ giới hạn bồi thường cho hành khách với mức tối đa là 1.500 USD, phù hợp với quy định ở Mỹ.

Thu Thảo