Mưa dầm, hoa trái thất mùa Đợt hạn hán nặng và xâm nhập mặn kéo dài hồi đầu năm khiến nhiều vườn cây ăn trái đặc sản ở các tỉnh ĐBSCL bị suy kiệt. Trong khi nhà vườn trong vùng phải tốn nhiều công sức chăm sóc cho cây mau phục hồi để có trái bán vào dịp Tết Nguyên đán thì lại gặp phải những cơn mưa bất thường, kéo dài nhiều ngày; một số nơi bị triều cường gây ngập úng... Ông Võ Trung Thành (ở xã Phú Tân, H.Châu Thành, Hậu Giang), “cha đẻ” của bưởi tạo hình hồ lô, than: “Năm nay, vườn bưởi của gia đình tôi ra hoa sớm hơn mọi năm cả tháng, nên đành phải bán bưởi thường bởi bưởi tạo hình mà bán trước tết xa quá, ai mua”. Theo ông Thành, năm nay do đang khô hạn lại gặp mưa dầm nên nhiều vườn bưởi ra hoa sớm, tỷ lệ đậu trái cũng thấp hơn mọi năm. Do vậy, tết này các thành viên trong CLB Bưởi tạo hình xã Phú Tân chỉ tạo được khoảng vài ngàn trái bưởi hồ lô, giảm 60 - 70% so với năm rồi. Trong khi đó, ông Trần Thanh Liêm (ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cũng cho biết do nước rút trễ hơn mọi năm ảnh hưởng đến việc xuống giống nên năm nay ông chỉ tạo hình được khoảng 700 cặp dưa hấu có chữ “Tài - Lộc” bán tết, thấp hơn nhiều so với mọi năm trước. Còn theo nhiều người chuyên trồng hoa tại TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), thời tiết năm nay khắc nghiệt nên hoa phát triển chậm hơn, tỷ lệ nảy mầm của các giống hoa cũng giảm so với vụ trước. Đặc biệt, năm nay, do mưa nhiều và kết thúc muộn nên ước tính có từ 20 - 30% cúc mâm xôi bị nở muộn, không kịp bán vào dịp tết, gây thiệt hại khá lớn cho các nhà vườn. Đăng Ngọc