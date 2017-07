Cụ thể, báo cáo cho biết chỉ 100 công ty trên thế giới là tác nhân của 71% lượng khí thải toàn cầu, và hơn một nửa lượng khí thải công nghiệp là của 25 doanh nghiệp nhà nước. Mức khí thải suốt quá trình lịch sử đủ lớn để góp phần vào việc gây ra biến đổi khí hậu từ năm 1988. Trong cùng năm đó, Ủy ban Liên chính phủ về Thay đổi Khí hậu cũng được thành lập.



Thông thường, dữ liệu về khí thải nhà kính quy mô lớn thường được thu thập theo từng nước. Carbon Majors Report thì tập trung vào các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch để soạn báo cáo, nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu trong tương lai.

Các hãng phát nhiều khí thải nhất trong ba thập niên qua gồm các hãng như ExxonMobil, Shell và BP. Ba công ty dầu khí lớn đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề về hồ sơ môi trường trong quá khứ nên đã và đang bắt đầu chú ý đầu tư xanh. ExxonMobil thông báo trong tháng 5 rằng họ bắt đầu khai thác việc lưu trữ khí thải carbon, trong khi BP và Shell tăng đổ tiền vào các nguồn năng lượng tái tạo trong những năm gần đây.

Theo báo cáo, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng lên thêm 4 độ C nếu xu hướng này tiếp tục. “Nếu xu hướng khai thác nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục trong 28 năm tới như cái cách nó đã trải qua 28 năm qua, nhiệt độ trung bình toàn cầu đến cuối thế kỷ này sẽ tăng lên khoảng 4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp”.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt đến mức cao như trên có thể gây ra nhiều hậu quả tai hại, không thể đảo ngược cho môi trường thế giới. Năm 2015, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu mà nhiều nước trên thế giới tham gia đồng ý cho biết rằng mức tăng nhiệt độ toàn cầu sẽ được giữ ở dưới mức 2 độ C, và các nước theo đuổi nhiều nỗ lực để hạn chế mức tăng nhiệt độ chỉ đến 1,5 độ C. Dù vậy hôm 1.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước ông sẽ rút khỏi hiệp định, bắt đầu các cuộc đàm phán để tái gia nhập hoặc tái đàm phán lại một hiệp định mới.

Hiện gần 100 hãng, trong đó có Apple, Google và Anheuser-Busch InBev vừa cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo theo sáng kiến RE100. Một số doanh nghiệp lớn nhất thế giới tham gia sáng kiến này và tất cả đều cam kết dùng năng lượng tái tạo.

Thu Thảo