'Chơi game thả ga, khỏi lo rỗng ví' cùng MobiFone

“Chiều lòng” game thủ

Một trong những điều làm dân chơi game mobile khó chịu nhất là gói cước tốc độ cao hết đột ngột. Băng thông hạ tới đáy khiến màn hình đứng im, chẳng thể thao tác nổi. Để phục vụ nhu cầu giải trí không giới hạn của bản thân, không ít lần game thủ phải nghiến răng mua thêm data tốc độ cao với chi phí “khủng”.

Để đáp ứng nhu cầu này, MobiFone hợp tác với VTC Game ra mắt giải đấu thể thao điện tử VPL MobiFone 2017 và tung ra các gói Data Game siêu rẻ không giới hạn dung lượng tốc độ cao, không hạ băng thông đường truyền khi truy cập các game mobile online của nhà phát hành VTC Games. Đến thời điểm hiện tại, MobiFone đang là nhà mạng đầu tiên và duy nhất tổ chức giải thể thao điện tử, đồng thời tung ra gói cước Mobile online dành riêng cho game thủ VN.

“Trả 2.000 đồng data, chơi game cả ngày, 10.000 đồng cho 1 tuần và 20.000 đồng để chơi game thả ga cả tháng, quá rẻ so với các gói cước data thông thường”, anh Thành Đạt (Hoàng Mai, Hà Nội) - một khách hàng chia sẻ. “Tôi đã soạn ngay tin nhắn DK VTC30 gửi 999 để đăng ký cả tháng trải nghiệm không giới hạn các game của nhà cung cấp VTC Games”, anh Đạt cho biết.

Anh Đạt cũng cho biết thêm, khi đăng ký gói cước chơi game theo tháng, anh cũng có đôi chút lo lắng về cước data phát sinh thêm do update game, các màn hình pop up hay do đăng nhập bằng mạng xã hội, like, share…

Thấu hiểu những nỗi lo này, MobiFone tặng thêm dung lượng vùng đệm tương ứng cho gói cước ngày/tuần/tháng tương ứng là 100 MB, 300 MB và 400 MB.

Tăng trải nghiệm trên hệ sinh thái 4G

Đại diện MobiFone cho biết: “Với gói cước thiết kế riêng cho đối tượng là game thủ, MobiFone hi vọng mang lại những trải nghiệm mới về tốc độ, chất lượng chơi game. Đặc biệt là sự thoải mái trải nghiệm với chi phí thấp, dễ dàng kiểm soát và có thể trải nghiệm mọi lúc, mọi nơi”.

Việc thiết kế riêng gói cước data cho game thủ là hoạt động tiếp nối nỗ lực xây dựng hệ sinh thái 4G của MobiFone. Trước đó, dựa trên những nghiên cứu thị trường về nhu cầu sử dụng, nhà mạng này đã hợp tác với hàng loạt ông lớn như Facebook, Youtube, Google, Iflix để mang tới các trải nghiệm lướt facebook, xem video, xem phim… tốt nhất trên nền tốc độ cao 4G.

Cùng với nỗ lực phát triển nền tảng 4G, MobiFone còn chú trọng chăm sóc trải nghiệm của người dùng trên nền tảng này. Việc hợp tác với các “ông lớn” tung ra những gói data riêng phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau đang là một trong những chiến thuật được MobiFone duy trì để tạo hấp dẫn cho khách hàng.

Chơi game tốc độ cao, không giới hạn với MobiFone Soạn DK VTC1 gửi 999 (2.000 đồng/ngày) - Truy cập kho VTC Games không giới hạn dung lượng tốc độ cao + 100 MB truy cập Internet. Soạn DK VTC7 gửi 999 (10.000 đồng/tuần) - Truy cập kho VTC Games không giới hạn dung lượng tốc độ cao + 300 MB truy cập Internet. Soạn DK VTC30 gửi 999 (20.000 đồng/tháng) - Truy cập kho VTC Games không giới hạn dung lượng tốc độ cao + 400 MB truy cập Internet. Soạn DK SG1 gửi 999 (2.000 đồng/ngày) - Truy cập kho SohaGames không giới hạn dung lượng tốc độ cao + 100 MB truy cập Internet. Soạn DK SG7 gửi 999 (10.000 đồng/tuần) - Truy cập kho SohaGames không giới hạn dung lượng tốc độ cao + 300 MB truy cập Internet. Soạn DK SG30 gửi 999 (20.000 đồng/tháng) - Truy cập kho SohaGames không giới hạn dung lượng tốc độ cao + 400 MB truy cập Internet. Để biết thông tin chi tiết, có thể tìm hiểu thêm tại: http://dangkydata.mobifone.vn hoặc liên hệ tổng đài 9090.

Mai Thùy