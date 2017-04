Chú trọng vào dịch vụ, tăng trưởng chất lượng và đầu tư cho con người

Hoàn thành chỉ tiêu quan trọng năm 2016



ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh đã được kiểm toán. Theo đó, ngân hàng đạt 702 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt kế hoạch 4%. Tăng trưởng tín dụng đạt 25%. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm ở mức 2,58%, trong đó tỷ lệ nợ xấu không bao gồm các khoản dư nợ tăng thêm từ việc VIB chủ động mua lại trái phiếu VAMC là 1,5%. Bảng tổng kết tài sản tăng trưởng mạnh với mức tăng 24%, góp phần đưa quy mô của VIB đạt trên 100 nghìn tỉ đồng.

ĐHĐCĐ cũng được báo cáo về các giải thưởng và sự ghi nhận của xã hội và các định chế tài chính quốc tế đối với ngân hàng, trong đó có: VIB được nâng hạng tín nhiệm lên mức b2, tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có chỉ số tín nhiệm dẫn đầu thị trường; VIB nhận được nhiều giải thưởng như: “Ngân hàng tiêu biểu năm 2016” lần thứ 2 liên tiếp do The Banker, Financial Times trao tặng, “Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất khu vực Đông Á và Thái Bình Dương” trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại toàn cầu (GTFP) từ IFC, và “Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam” và “Trải nghiệm ngân hàng điện tử của ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” năm 2016 từ The Asset Asia.

Chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng hấp dẫn

ĐHĐCĐ phê duyệt tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu ở mức 44,6% cho năm 2016, bao gồm cổ tức tiền mặt 5% và cổ phiếu thưởng là 39,6%. Tỷ lệ này tăng gần gấp đôi so với con số 25% của năm 2015 (bao gồm 8,5% cổ tức tiền mặt và 16,5% cổ phiếu thưởng). Ngoài ra ngân hàng cũng dành mức thưởng cổ phiếu 0,4% cho cán bộ nhân viên nhằm tăng sự gắn kết với ngân hàng.

Triển vọng năm 2017 tích cực

“Năm 2017 sẽ là một năm nhiều triển vọng của ngành ngân hàng Việt Nam, trong đó có VIB. Để hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao cho HĐQT, chúng tôi sẽ kiên định theo đuổi: Sản phẩm và dịch vụ khách hàng vượt trội; Ngân hàng an toàn và chất lượng; Đầu tư vào phát triển con người. VIB sẽ nỗ lực góp phần vào sự phát triển của cộng đồng, đóng góp một cách trách nhiệm, tích cực cho việc phát triển một ngành ngân hàng Việt Nam lành mạnh và thịnh vượng” - ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT của VIB phát biểu tại đại hội.

ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch trong năm 2017 bao gồm: Tổng tài sản tăng 15% lên mức 120 nghìn tỉ đồng, trong đó tín dụng tăng16% - 32% tùy theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, huy động khách hàng tăng 35%, vốn chủ sở hữu đạt trên 9.000 tỉ đồng, trong đó vốn điều lệ xấp xỉ 8.000 tỉ đồng. Ngoài ra VIB cũng đưa ra phương án tăng vốn cấp 2. Về mục tiêu lợi nhuận, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 750 tỉ đồng.

