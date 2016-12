Những ngày cuối năm, chúng ta hãy thử cùng nhau tìm hiểu về đồ vật khởi nguồn của một năm mới đầy yêu thương: giỏ quà tết.



Từ truyền thuyết và thần thoại cổ xưa

Trên thực tế, mỗi dân tộc, tôn giáo lại ghi chép những nguồn gốc khác nhau về sự ra đời của giỏ quà tết. Chính bởi vậy, khó mà nói được ai là người đã sáng tạo ra giỏ quà tết, và giỏ quà đầu tiên được trao tặng là trong dịp tết dương lịch phương Tây hay trong tết Nguyên Đán của ta.

Nhưng có một điều mà bất cứ ai cũng có thể khẳng định: đó là dù ở bất cứ nơi đâu, giỏ quà tết vẫn hiện diện trong những truyền thuyết, thần thoại cổ xưa của từng dân tộc. Như theo truyền thuyết Hy lạp, một trong những giỏ quà được biết đến sớm nhất là giỏ quà đựng cây non do nữ thần Eostre mang theo như một món quà tế thần trong dịp lễ cuối năm. Còn ở Nhật Bản, người dân ăn bánh dày ozoni với ước mong được nhận giỏ quà do các vị thần trong truyền thuyết ban tặng cho mình.





Ở Việt Nam ta, có người cho rằng giỏ quà tết chỉ mới xuất hiện trong đời sống hiện đại, cũng có người lại nghĩ giỏ quà tết đã tồn tại trong nhiều truyền thuyết cổ xưa. Bởi lẽ những món đồ trong đó thường là những thứ người ta trao nhau trong dịp tết từ trước đến giờ: rượu, bánh, kẹo… với màu sắc đỏ tươi - thể hiện không khí tết phương Đông ngập tràn ấm áp.

Cho đến giỏ quà tết hiện đại

Ở thời điểm hiện tại, giỏ quà tết không mang nặng ý nghĩa về mặt thần thoại như lúc trước, mà nghiêng về việc bày tỏ tấm lòng, tình cảm giữa người với người nhiều hơn. Một giỏ quà tết được trao đi mang theo rất nhiều lời chúc ý nghĩa đến cho người được tặng. Đó là chút rượu nồng cho khí hậu se lạnh cuối năm, chút sữa ấm ngọt ngào tình cảm, và chút bánh kẹo, nước ngọt cho những bữa tiệc sum vầy.





Giỏ quà tết còn là cơ hội quý giá để bạn bày tỏ yêu thương chưa kịp nói trong năm với những người quan trọng của cuộc đời mình. Đó là lời chúc bố mẹ ông bà thêm nhiều sức khỏe, là lời tri ân cấp trên vì đã luôn tận tình dìu dắt. Hoặc đó cũng có thể là lời cảm ơn bạn bè đồng nghiệp vì đã luôn sát cánh, và lời thương với một người nào đó đặc biệt của riêng mình.

Và những nỗi niềm đằng sau

Biết tính chất quan trọng là thế, nên ai cũng muốn giỏ quà tết của mình gửi đến mọi người được tươm tất, để thể hiện đầy đủ lòng thành. Nhưng bài toán chi phí đằng sau lại khiến không ít người đau đầu, khó nghĩ. Làm thế nào để trong giỏ quà tết vừa có đủ những gì bày tỏ được tấm lòng muốn gửi tặng, lại vừa hợp với túi tiền đang phải chuẩn bị cho một cái tết trước mắt đây?

Hiểu được nỗi niềm lo toan của mọi người như vậy, có những cửa hàng rất tâm lý đã chuẩn bị nhiều giỏ quà Tết khác nhau, để mọi người tiện lựa chọn trong tầm vừa phải với túi tiền của mình. Trong số đó, địa điểm tiết kiệm nhất để mua giỏ quà tết và có nhiều lựa chọn đầy đủ, phong phú quà trong giỏ là siêu thị Giant Việt Nam. Với thông điệp “Gói Ý Nguyện, Trao Tình Thân”, Giant Việt Nam hi vọng sẽ giúp người tiêu dùng Việt Nam chọn được giỏ quà hợp ý, trao tặng đến được nhiều người thân yêu trong dịp tết tây - tết ta sắp tới.





Hiểu rõ được nguồn gốc, ý nghĩa của giỏ quà tết và biết thêm nhiều lựa chọn mua giỏ quà tết rồi, hy vọng bạn sẽ nhanh chóng lựa chọn được những giỏ quà tết hợp lý cho mình. Cầu chúc bạn một cái tết an lành, hạnh phúc, nhận lại được thật nhiều những yêu thương tình cảm từ những giỏ quà mà mình đã hết lòng trao đi.

