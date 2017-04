Ngày 19.4, Samsung chính thức ra mắt cặp đôi điện thoại di động thông minh (smartphone) Galaxy S8/S8+. Theo thông lệ hằng năm, dòng Galaxy S là sản phẩm cao cấp nhất của Samsung trong nửa đầu năm, còn nửa sau của năm sẽ là Galaxy Note. Tuy nhiên, Samsung vừa trải qua cú sốc khi Galaxy Note 7 bị thu hồi hàng triệu máy vào cuối năm ngoái do lỗi pin, gây cháy nổ. Vì thế, Samsung đang nỗ lực dùng S8/S8+ để cứu vớt những mất mát về mặt hình ảnh do sự cố Note 7. So với S7/S7 Edge thì S8/S8+ không chỉ có màn hình lớn hơn mà còn mang thiết kế màn hình vô cực cong 2 cạnh bên và tràn gần sát mép trên, dưới. Đây được xem là điểm cải tiến lớn nhất và gây ấn tượng mà Samsung đem đến trong bộ đôi smartphone “hàng đỉnh” lần này. Tuy nhiên, những kỳ vọng về các tính năng như cảm biến vân tay trực tiếp trên màn hình hay hệ thống camera ống kính kép phía sau đều không được trang bị. Dự kiến được giao hàng từ ngày 5.5, Samsung Galaxy S8/S8+ có giá bán lần lượt là 18,5 và 20,5 triệu đồng. Như vậy giá S8 không thay đổi so với S7 Edge khi mới ra mắt tại VN hồi năm ngoái.

Nếu Samsung vừa giới thiệu 2 dòng máy trên, thì Sony cũng đã chính thức bán ra Xperia XZs có giá xấp xỉ 15 triệu đồng. Đây là dòng smartphone cao cấp nhất của hãng này trên thị trường VN hiện nay. Tuy nhiên, ngoại trừ việc nâng cấp RAM và một số tính năng hỗ trợ chụp hình quay phim, thì XZs không có nhiều nâng cấp đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm XZ. Thực tế này có lẽ bắt nguồn từ việc 2 thế hệ máy ra đời quá gần nhau, chỉ cách nhau khoảng 6 tháng, không như các hãng khác thường chỉ giới thiệu thế hệ mới sau khoảng 1 năm.

Một tên tuổi khác cũng sắp có mặt ở VN để so tài trong phân khúc smartphone cao cấp là Huawei P10. Đến nay, hãng vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt và mức giá của P10 tại VN. Tuy nhiên, so với P9 thì P10 là một bản nâng cấp không ấn tượng lắm khi kiểu dáng vẫn mang thiết kế không đổi. Cải tiến nổi bật nhất là camera kép có độ phân giải lần lượt 20 MP và 12 MP, còn P9 là camera kép cùng có độ phân giải 12 MP.

Tại sự kiện MWC (Mobile World Congress) 2017 diễn ra hồi tháng 2 ở Tây Ban Nha, LG đã giới thiệu mẫu G6 đỉnh nhất của hãng trong nửa đầu năm nay, nhưng vẫn chưa có thông tin khi nào dòng smartphone này sẽ có mặt tại VN. Thậm chí, giám đốc một hệ thống bán lẻ thiết bị di động tại TP.HCM nhận định LG có thể không bán G6 tại VN. Đến tháng 3 vừa qua, LG mới chính thức bán ra dòng G5 và vừa qua là V20 tại VN dù cả 2 đều được giới thiệu từ năm ngoái.

Nhận định về thị trường smartphone cao cấp (giá bán trên 10 triệu đồng), vị giám đốc trên cho rằng: “Bây giờ chỉ còn Apple và Samsung có khả năng làm ra những chiếc điện thoại di động mà người dùng phải chờ đợi và trầm trồ”. Ông cũng cho rằng Sony XZs “chỉ kế thừa XZ, không có thay đổi gì”, còn Huawei P10 thuộc nhóm thương hiệu Trung Quốc nên “không có gì để bàn, các điện thoại di động Trung Quốc một kiểu thôi”. Tương tự, chuyên viên phân tích tại một công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới, với khoảng 10 năm kinh nghiệm về thị trường điện thoại di động VN, cũng nhận định sân chơi smartphone “hàng đỉnh” giờ chỉ còn Apple và Samsung.

Ngô Minh Trí