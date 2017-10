Trong đó, nhiều dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để kịp cán đích vào cuối năm 2017.

Phố Wall của TP.HCM

Sở hữu làn đường rộng 25 m và dài 2.665 m, một bên là công viên nhỏ chạy dọc sông Bến Nghé từ điểm đầu là Bến Nhà Rồng đến điểm cuối là cầu Nguyễn Văn Cừ, Bến Vân Đồn là cung đường xanh yên tĩnh đối diện khu trung tâm tài chính Q.1 bên kia con kênh Bến Nghé.

Tuy nhiên, trước đây khu vực này như một ốc đảo chậm phát triển vì phải khoác trên mình chiếc áo cũ kỹ, nghèo túng do là nơi tập trung của những khu nhà ổ chuột với nhiều tệ nạn xã hội phức tạp .

Nhận thấy tiềm năng giá trị từ vị trí đắc địa của Bến Vân Đồn, nhiều đại gia tên tuổi ngành BĐS nhanh chóng có mặt biến địa điểm trên thành “con đường vàng” với nhiều dự án BĐS cao cấp.

Các chuyên gia BĐS phân tích, Bến Vân Đồn sở dĩ trở thành địa chỉ vàng của căn hộ cao cấp bởi đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về vị trí gần sông, tầm nhìn đẹp và thuận tiện di chuyển nhanh chóng qua các Q.trung tâm nhờ các cây cầu hiện hữu như: cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Ông Lãnh, cầu Calmette, cầu Khánh Hội (nối Q.4 - Q.1), cầu Tân Thuận 1 - 2, cầu Kênh Tẻ (nối Q.4 - Q.7)… và các cây cầu đang chuẩn bị được xây dựng như: cầu Thủ Thiêm 3 (nối Q.4 - Q.2) và cầu Nguyễn Khoái (nối Q.4 - Q.7). Các dự án tại Bến Vân Đồn chỉ mất vài phút để kết nối tới trung tâm Q.1, chợ Bến Thành, Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo CBRE nhận định, giá nhà tại các dự án cao cấp vẫn đang theo đồ thị đi lên, đặc biệt các dự án trung tâm ven sông có thể tăng giá 200%.

Với tầm nhìn chiến lược, TNR Holdings đã kịp thời vươn tay vào Bến Vân Đồn khi độc quyền quản lý và phát triển dự án TNR The GoldView tổng số gần 2.000 căn hộ. TNR The GoldView hiện là dự án khủng bậc nhất cung đường này.

Chọn mặt gửi vàng

Trước rất nhiều dự án căn hộ cao cấp nở rộ, mỗi dự án đều có vẻ đẹp riêng về thiết kế, thế mạnh riêng về vị trí, tiện ích… thì một yếu tố quan trọng để lựa chọn một căn hộ ưng ý đó là vấn đề “ chất lượng” công trình khi quyết định “xuống tiền”.

Chính vì thế, dự án TNR The GoldView đã chọn Coteccons - một trong những nhà thầu hàng đầu tại Việt Nam xây dựng và được giám sát bởi Artelia Group để đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và tiến độ bàn giao căn hộ. Đây cũng là một trong những dự án căn hộ cao cấp tiêu biểu tại Việt Nam do hệ thống giải thưởng danh giá International Property Awards (IPA) 2017 bình chọn. Tính đến thời điểm hiện tại, TNR The Gold View đang trong giai đoạn hoàn thiện và bàn giao căn hộ.

Không chỉ vậy, khu phức hợp TNR The GoldView được xây dựng chú trọng trong từng chi tiết nhỏ để đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Ngay từ nội thất căn hộ, TNR The GoldView ưu tiên lựa chọn các thương hiệu hàng đầu thế giới như Mitsubishi, Panasonic, Toto, Simon, Hafele và Grohe nhằm khẳng định chất lượng và thỏa mãn những yêu cầu khắt khe về tính thẩm mỹ độc đáo của người sử dụng.

Khu phức hợp căn hộ cao cấp TNR The GoldView được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 2,3 ha, tại số 346 Bến Vân Đồn (Q.4) và có hai mặt tiền giáp sông Bến Nghé. Dự án nổi bật với hai tòa tháp cao 27 tầng và 33 tầng cung cấp cho thị trường tổng cộng 1.900 căn hộ. Khu phức hợp căn hộ cao cấp TNR The GoldView được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 2,3 ha, tại số 346 Bến Vân Đồn (Q.4) và có hai mặt tiền giáp sông Bến Nghé. Dự án nổi bật với hai tòa tháp cao 27 tầng và 33 tầng cung cấp cho thị trường tổng cộng 1.900 căn hộ.

Đặc biệt, dự án được tích hợp hàng loạt tiện ích đẳng cấp được quản lý bởi Savills như trung tâm thương mại rộng hơn 18.000 m2; khu hồ bơi người lớn và trẻ em; khu vườn treo và đài phun nước rộng 750 m2; khu vui chơi vận động cho trẻ em; phòng đọc sách; phòng tập gym và yoga… phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi của cư dân.

Bên cạnh đó, TNR Holdings Việt Nam cũng “chịu chơi” khi vừa tung ra chính sách khuyến mãi, chiết khấu với cam kết cho thuê lên đến 24 tháng hoặc chiết khấu ngay lên đến 1,2 tỉ đồng ngay khi ký hợp đồng. Đặc biệt, những khách hàng này còn có thêm cơ hội sở hữu xe Mercedes C250 Exclusive 2016 trị giá 1,7 tỉ đồng tại sự kiện bốc thăm cho giải thưởng lớn này sẽ được tổ chức vào ngày 22.10.2017 tại trung tâm hội nghị Riverside Palace.

