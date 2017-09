“Phủ sóng” toàn bộ bản đồ hình chữ S



Về kết quả kinh doanh, Dai-ichi Life Việt Nam đã xác lập kỷ lục “vượt lên chính mình” với doanh thu phí khai thác mới trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 1.877 tỉ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 4.223 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2016.

Với sự lớn mạnh không ngừng của mạng lưới hoạt động gồm hơn 240 văn phòng và tổng đại lý trải đều từ miền núi phía Bắc đến khu vực sông Mê Kông, đặc biệt là sự ra đời và đi vào hoạt động của hai văn phòng kinh doanh tại Lai Châu và Hà Giang vào cuối tháng 8.2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã hoàn tất chiến lược “phủ sóng” khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Sự kiện này minh chứng cho tốc độ phát triển mạnh mẽ của Dai-ichi Life Việt Nam và khẳng định vị thế hàng đầu của công ty trên thị trường bảo hiểm nhân thọ khi trở thành một trong những doanh nghiệp có độ bao phủ sâu và rộng nhất Việt Nam hiện nay.

Hoàn thiện chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa kênh phân phối

Ngày nay, mức sống của người dân ngày càng tăng cùng với nhận thức về vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ ngày một cao hơn, thì những yêu cầu của khách hàng cũng khắt khe hơn. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và cải tiến sản phẩm là một trong những chiến lược mũi nhọn của Dai-ichi Life Việt Nam nhằm cung cấp các giải pháp tài chính tiên tiến, chất lượng Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu tài chính thiết thực của người dân và tối đa hóa quyền lợi của mỗi cá nhân, gia đình.

Bên cạnh việc hoàn thiện chất lượng dịch vụ nhằm mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất, Dai-ichi Life Việt Nam cũng tích cực thực hiện chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối thông qua việc hợp tác với nhiều đối tác uy tín như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, HDBank, MOCAP, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, ACB, OCB, Bắc Á, VPBank,… nhằm giúp khách hàng Việt Nam dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao và phù hợp nhất trên thị trường hiện nay.

Mới đây, vào ngày 6.9.2017, Dai-ichi Life Việt Nam và Ngân hàng Sacombank đã thực hiện thương vụ lịch sử khi tiến đến ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền với thời hạn 20 năm, được xem là thời hạn dài bậc nhất trên thị truờng bảo hiểm Việt Nam hiện nay. Việc hợp tác chiến lược này đã đánh dấu cột mốc liên kết kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance), giữa một ngân hàng thương mại cổ phần với thương hiệu, bề dày hoạt động, quy mô mạng lưới, chất lượng dịch vụ hàng đầu thị trường tài chính ngân hàng và một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản với uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm, và quy mô thị phần hàng đầu của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Hiện thực hóa phương châm hoạt động “Khách hàng là trên hết”, ngày 27.7.2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã công bố chia khoản lãi đặc biệt trị giá gần 56 tỉ đồng dành cho tất cả khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết chung An Tâm Hưng Thịnh và An Thịnh Chu Toàn. Khoản lãi này có được từ kết quả kinh doanh, đầu tư vượt trội trong năm 2016 từ Quỹ liên kết chung. Đây là món quà thay cho lời tri ân sâu sắc gửi đến khách hàng đã tin tưởng để Dai-ichi Life Việt Nam bảo đảm một tương lai tươi đẹp, an toàn, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống.

Nguồn: Dai-ichi Life Việt Nam