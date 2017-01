Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác, sản xuất kinh doanh than, đặc biệt là TKV, Tổng công ty Đông Bắc tính toán năng lực cung ứng than cả sản xuất trong nước lẫn nhập khẩu để xây dựng kế hoạch cụ thể về khai thác và nhập khẩu bảo đảm cung cấp đủ, ổn định than cho các nhà máy nhiệt điện. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công thương phối hợp Bộ TN-MT, TKV và các cơ quan liên quan, nghiên cứu, tính toán tiềm năng các nguồn than đang được nghiên cứu thăm dò khai thác để có các phương án, giải pháp bảo đảm than đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.



Thủ tướng cũng đồng ý để Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chủ động nhập khẩu than phục vụ riêng cho hoạt động nhà máy nhiệt điện của công ty.

Chí Hiếu