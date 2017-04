Tại lễ khai trương cơ sở thứ 10 của hệ thống Saigon Smile Spa, thương hiệu do ca sĩ Mỹ Linh đồng sở hữu, hàng trăm khách hàng thân thiết ngạc nhiên đầy thích thú khi được chăm sóc da ngay tại chỗ bởi các kỹ thuật viên lành nghề và các liệu trình đặc biệt mới lạ.

Dàn sao “Tuổi thanh xuân”, đặc biệt là hai nam diễn viên Mạnh Trường và Hồng Đăng, cũng háo hức tham gia các liệu trình chăm sóc da cơ bản với các kỹ thuật và nguyên liệu hiện đại được nhập khẩu độc quyền từ 6 thương hiệu hàng đầu thế giới, bao gồm Ultherapy, Venus Viva, Laser Revlite, Celebre và Mccoy.

“Thay vì tổ chức tại khách sạn xa hoa hay trung tâm hội nghị, lễ khai trương diễn ra ngay tại cơ sở spa, với thiết kế ấm cúng, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái và hứng khởi cho khách tham dự. Các liệu trình chăm sóc da rất “khó cưỡng” bởi tính thư giãn và hiệu quả cũng khiến Đăng rất thích thú”, nam diễn viên “Tuổi thanh xuân” chia sẻ. Cơ sở 5 sao của Saigon Smile Spa tại Giang Văn Minh sẽ là điểm đến lý tưởng để chăm sóc ngoại hình cho cả các quý ông, những người luôn muốn giữ phong độ tốt nhất cả bên trong lẫn bên ngoài.

Còn với Á hậu Thụy Vân, khách hàng “thâm niên” tại spa, người đã từng “giấu mặt giảm béo” hết sức thành công và từ đấy luôn tin tưởng sử dụng dịch vụ từ giảm béo đến các liệu trình trẻ hóa da tại Saigon Smile Spa, thì cơ sở thứ 10 đã “thêm một cánh cửa mở rộng đến khách hàng, đặc biệt ở phân khúc khách hàng khó tính - những người luôn khắt khe với dịch vụ và chất lượng”.

Nổi bật trên thảm đỏ sang trọng, lịch lãm với chủ đề Đại lộ sắc đẹp (Walk of Beauty), hàng loạt các ngôi sao, từ Á hậu Thụy Vân, diễn viên Lã Thanh Huyền, diễn viên Minh Hương, người đẹp Tố Như, gia đình NSƯT Việt Hoàn, Kỳ Anh Trang, Tú Linh, Phương Hà… và các khách hàng thân thiết cùng đón nhận sự tri ân chân thành từ đội ngũ Saigon Smile Spa, những bàn tay trị liệu đã tạo được niềm tin yêu trong lòng khách hàng sau 11 năm hình thành và phát triển.

Nói về quá trình 11 năm luôn tìm tòi, hướng đến cái đẹp tự nhiên, thuần khiết, ca sĩ Mỹ Linh, người đồng sở hữu Saigon Smile Spa, tự hào chia sẻ: “Song song với việc cập nhật những công nghệ trị liệu da tiên tiến bậc nhất, tôn chỉ quan trọng nhất của Saigon Smile Spa hướng đến luôn là tính tự nhiên - hiệu quả - an toàn trong từng phương pháp làm đẹp. Với tiêu chí đó, chúng tôi lựa chọn các phương pháp làm đẹp hoàn toàn không có sự can thiệp dao kéo tại Saigon Smile Spa. Thực tiễn khoa học cũng cho thấy, các nền công nghệ càng hiện đại càng giúp trị liệu theo đúng cơ chế sinh lý tự nhiên của làn da, vóc dáng, đảm bảo vẻ đẹp thuần khiết, hài hòa và đặc biệt an toàn”.

Trẻ hóa da - tạo vẻ đẹp tự nhiên, tràn đầy sức sống với hệ thống trang thiết bị nhập khẩu nguyên kiện từ châu Âu và Mỹ cùng các công nghệ tân tiến - đã trở thành thế mạnh vượt trội của Saigon Smile Spa, bên cạnh các liệu trình hiệu quả về giảm béo và làm trắng da, các ưu thế truyền thống của chuỗi medical spa này.

Đến dự lễ khai trương, bà Ria Arai, Chủ tịch tập đoàn thẩm mỹ hàng đầu Nhật Bản McCoy, một trong 6 đối tác chính thức của Saigon Smile Spa, trả lời báo giới về lý do tập đoàn Nhật chọn đây làm đối tác độc quyền: “Sự chuyên nghiệp, chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ, tính cầu toàn và luôn tôn trọng khách hàng, đặt ưu tiên của khách hàng lên hàng đầu, chính là các yếu tố giúp Saigon Smile Spa chinh phục được niềm tin của chúng tôi. McCoy đã, đang và sẽ tiếp tục hợp tác bền vững với Saigon Smile Spa, đem những công nghệ hiện đại và an toàn bậc nhất thế giới đến cho các khách hàng tại VN”.

