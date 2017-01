Nỗ lực đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn

Theo Sở VH-TT-DL An Giang, giai đoạn 2011 - 2015, lượng khách du lịch đến An Giang tăng bình quân 8,4%/năm, doanh thu tăng 17%/năm; tỷ trọng đóng góp vào GDP của ngành du lịch đạt 4%/năm. Tuy nhiên, du lịch của tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng vì chỉ mới tập trung khai thác lợi thế về thiên nhiên, chưa chú trọng đến chất lượng hệ thống nhà hàng, khách sạn, cơ sở vật chất, hạ tầng, dịch vụ vui chơi, giải trí…

Là những người luôn tâm huyết, dõi theo từng bước tiến của du lịch tỉnh nhà, lãnh đạo Sở VH-TT-DL An Giang và lãnh đạo Công ty CP Du lịch An Giang đang hợp tác để khẩn trương kiến tạo lại du lịch tỉnh nhà, trong đó có sự đồng hành của Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group). Theo đó, Sao Mai Group sẽ gánh vác sứ mệnh quan trọng bằng công cuộc tái cấu trúc Công ty CP Du lịch An Giang, nỗ lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Theo ông Phạm Thế Triều, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL An Giang, Công ty CP Du lịch An Giang hiện quản lý và khai thác 2 khu du lịch mang đậm dấu ấn lịch sử là Đồi Tức Dụp và Bến Đá Núi Sam. Tuy nhiên, những nơi này cần phải cải tạo, nâng cấp hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật để theo kịp vòng xoay của thời gian, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Vì vậy, khu du lịch Bến Đá Núi Sam sẽ được sửa chữa những trang thiết bị cũ, đầu tư các trang thiết bị hiện đại để nâng cấp các phòng VIP đạt tiêu chuẩn 4 sao. Quầy trưng bày quà lưu niệm của khu du lịch cũng sẽ được sửa chữa để quảng bá những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng và các đặc sản vùng Bảy Núi với du khách.

Những khởi sắc mới

Với định hướng phát huy lợi thế sẵn có, Công ty CP du lịch An Giang đang cho các kiến trúc sư có kinh nghiệm lấy lại bản đồ không ảnh để quy hoạch tổng thể, tôn tạo cảnh quan, mở rộng diện tích và các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí thuộc khu du lịch Đồi Tức Dụp. Thêm vào đó, Sao Mai Group cũng đang trình tỉnh kế hoạch đầu tư khu du lịch sinh thái ở P.Vĩnh Mỹ (TP.Châu Đốc) với diện tích rộng 30 ha, góp phần tạo nên sức hút cho du lịch An Giang.

Ông Nguyễn Tấn Sơn, Tổng giám đốc Công ty CP du lịch An Giang, cho biết An Giang có nhiều khách đến tham quan nhưng lượng khách lưu trú thấp do thiếu các dịch vụ đa dạng phục vụ khách hàng. Để níu chân du khách, công ty sẽ đề xuất với Sao Mai Group đầu tư thêm một khách sạn 5 sao ở Núi Sam và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống nhà hàng, khách sạn thuộc Công ty CP du lịch An Giang. Đặc biệt, Sao Mai Group đã đầu tư gần 2 tỉ đồng cho phòng ăn VIP của khách sạn Đông Xuyên (TP.Long Xuyên), diện tích hơn 78 m2, với điểm nhấn đặc biệt là chiếc bàn ăn tròn sức chứa gần 30 người.

Đến với phòng ăn VIP của khách sạn Đông Xuyên, thực khách không chỉ được thưởng thức những món ăn mang hương vị miền châu thổ Cửu Long mà còn được nghe những cung bậc âm thanh từ dàn nhạc nước, tạo nên cảm giác trong lành, yên bình. Một sự kết hợp độc đáo và hài hòa giữa ẩm thực và nghệ thuật tạo nên cảm giác thích thú cho thực khách. Bốn mặt của phòng ăn được thiết kế bởi các khung cửa kính sang trọng giúp thực khách ngắm nhìn toàn cảnh trung tâm TP.Long Xuyên lung linh lúc lên đèn.

Những kế hoạch táo bạo mà 2 nhà kiến tạo nói trên đang cùng Sao Mai Group thực hiện chính là động thái tích cực mang lại điểm sáng mới cho Công ty CP du lịch An Giang, góp phần đưa du lịch tỉnh nhà “trở mình” sau một “giấc ngủ” dài. Từ đây, du lịch An Giang hứa hẹn sẽ có thêm nhiều khởi sắc và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2014 - 2020.

