Thị trường đất nền TP.HCM là “tâm điểm” chú ý của giới đầu tư địa ốc trong quí 3 vừa qua. Một số công ty nghiên cứu thị trường ghi nhận mức tăng giá cao của phân khúc này so với năm ngoái, thậm chí một số khu vực giá chào bán vượt đỉnh cao của năm 2007.

Sức nóng của thị trường TP.HCM còn lan sang các khu vực vùng ven. Tại Đồng Nai, Bình Dương..., nhiều dự án đất nền đồng loạt tăng giá, thanh khoản nhộn nhịp, đặc biệt là những khu vực đông dân cư, gần các khu công nghiệp lớn và hệ thống giao thông kết nối thuận tiện.

Đơn cử tại Đồng Nai, dự án Richland City điều chỉnh tăng 20-30% so với thời điểm mở bán. Dự án Đại Phước Center City giá tăng đạt mức 25-35% trong vòng một năm.

Tại thị trường Bình Dương, dự án The Mall City (Dĩ An) tăng hơn 50%; The Mall City 2 (Tân Uyên) tăng 30%; Golden Center City và Golden Center City 2 (Bến Cát) tăng từ 15-20%... Các dự án này đều ghi nhận thanh khoản khá tốt, không chỉ dân địa phương mua để xây nhà ở mà còn có nhiều nhà đầu tư đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội…

Ông Tôn Thất Khiêm, Phó tổng giám đốc Marketing - Truyền thông Công ty Kim Oanh, nhận định từ nay đến năm 2018 thị trường vẫn sẽ nghiêng về phân khúc đất nền bởi căn hộ đang có dấu hiệu dư cung, nhất là đối với phân khúc cao cấp.

“Các dự án đất nền có pháp lý đầy đủ, hạ tầng xây dựng đúng tiến độ cam kết và mức giá hợp lý sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư, kể cả các khu vực vùng ven. Bởi thị trường TP.HCM tăng thì các tỉnh vùng ven cũng không đứng yên”, ông nói.

Dự án nào hấp dẫn tại Bình Dương?

Dù không quá “nóng” như TP.HCM hay Đồng Nai, thời gian vừa qua thị trường bất động sản Bình Dương vẫn thu hút không ít nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội. Hạ tầng hoàn chỉnh, thu hút FDI hàng đầu cả nước cùng với vị trí “sân sau” của TP.HCM là những yếu tố giúp bất động sản Bình Dương vẫn giữ được sức hút.

Theo tìm hiểu, gần đây khá nhiều khách hàng tìm mua đất tại Golden Center City và Golden Center City 2 và chấp nhận trả chênh lệch bởi hai dự án này đã bán hết vào năm ngoái. Mới đây nhất, tháng 8.2017, lễ mở bán giai đoạn 1 dự án Mega City đã thu hút hơn 3.000 khách hàng tham dự và ghi nhận giao dịch thành công 1.400 nền đất, nhà phố xây sẵn với mức giá từ 450 triệu đồng/sản phẩm.

Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Hùng Vương và đường An Điền - Bến Tranh, trung tâm thị xã Bến Cát, Mega City có quy mô hơn 50 ha, cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm đất nền và nhà phố xây sẵn. Nội khu dự án tích hợp nhiều tiện ích như công viên trung tâm 1,2 héc ta, công viên ven sông Thị Tính, trường học, trung tâm thương mại Mega Mall hơn 9.000 m2, phố thương mại, khu dịch vụ và ẩm thực ven sông…

Đặc biệt, Mega City thu hút sự chú ý của giới kinh doanh bất động sản do được bao quanh bởi nhiều khu công nghiệp lớn như Protrade Singapore, Rạch Bắp, Mỹ Phước 1, 2, 3… đồng thời nằm trong khu vực quy hoạch thành trung tâm thương mại 0 dịch vụ mới của thị xã Bến Cát khi lên đô thị loại 2 vào năm 2020. Đây cũng là khu vực có hệ thống giao thông đã phát triển, kết nối hoàn chỉnh với các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, đường Vành đai 4, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Nhơn Trạch…

Trước sức nóng của thị trường, ông Khiêm cho biết tháng 10 Kim Oanh đang tiếp tục mở bán giai đoạn 2 Mega City với khoảng 500 nền đất và nhà phố xây sẵn. Các sản phẩm chào bán lần này đều có vị trí đẹp, gần sông, công viên, trường học hoặc các tuyến đường chính của dự án.

Theo quan sát, hiện nay pháp lý của Mega City đã hoàn chỉnh, hệ thống hạ tầng đang thi công đúng tiến độ đề ra. Một số tuyến đường đã trải nhựa, lát gạch vỉa hè và trồng cây xanh. Chính vì vậy, khách hàng hoàn toàn an tâm khi giao dịch và giá trị dự án cũng sẽ gia tăng nhanh chóng.



