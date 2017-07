Kết thúc 6 tháng đầu năm, trong báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh, đầu tư nước ngoài tại 9 thị trường quốc tế của Viettel đã cho thấy con số lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỉ đồng, tăng 155,7 % so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ, ở mức gần 14.000 tỉ đồng (600 triệu USD). Trong đó, doanh thu của Viettel tại thị trường Peru tăng 82%; Burundi tăng 38%; Đông Timor tăng 29%; Haiti tăng 15% so với cùng kỳ năm năm 2016.



Con số này đến từ tăng trưởng doanh thu các dịch vụ viễn thông di động, đặc biệt là một số dịch vụ mới như 4G, ví điện tử, các dự án công nghệ thông tin lớn phục vụ khách hàng doanh nghiệp, chính phủ.... Điển hình là doanh thu các dự án: đường truyền kết nối quốc gia Đông Timor, dự án quản lý dân số Lào, kênh truyền cho Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ Mozambique, hệ thống thanh toán thuế cho cục thuế Burundi cũng đã đem lại doanh thu khoảng 270 tỉ đồng (12 triệu USD), tăng gấp 4 lần so với thực hiện của cả năm 2016.

Bên cạnh đó, Unitel - thương hiệu của Viettel tại Lào đạt mốc mới với 4 triệu khách hàng, tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại thị trường về nhiều mặt. Thương hiệu Telemor tại Đông Timor được cấp thêm miễn phí tần số mới để mở rộng mạng lưới, mang lại giá trị làm lợi hàng triệu USD cho thương hiệu này.

Ngoài sự đóng góp tích cực từ kết quả kinh doanh tại các thị trường thì yếu tố tỷ giá hối đoái tại các nước Viettel đầu tư cũng đem lại hiệu quả. Tại các thị trường châu Phi, như Mozambique được lợi 14%, Cameroon là 7%. Châu Mỹ như Peru, Haiti được lợi từ 3 - 6%. Tín hiệu tích cực này hứa hẹn mở ra một giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận cho Viettel Global trong năm 2017 theo đúng như kế hoạch.

Cũng theo kế hoạch năm 2017, Viettel đã đặt mục tiêu tăng trưởng với tổng số gần 50 triệu khách hàng quốc tế, tăng trưởng 35%. Mục tiêu tổng doanh thu cho hoạt động đầu tư quốc tế là gần 32.000 tỉ đồng (1,4 tỉ đô la Mỹ), tăng trưởng 29% cho năm 2017.

Dự kiến năm 2017, Viettel sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng mạng lưới tại thị trường thứ 10 là Myanmar, tiếp tục cung cấp các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin với chất lượng vượt trội cùng với xây dựng hạ tầng viễn thông hiện đại, băng thông rộng, phủ sóng 4G rộng khắp để tạo dựng hạ tầng xã hội thông minh tại các thị trường quốc tế.

Anh Vũ