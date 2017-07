Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 6.2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 563,5 nghìn tỉ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016. Có 45 địa phương thu đạt từ 48% dự toán trở lên (không kể tiền sử dụng đất thì có 11 địa phương đạt trên 52%); 54 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn 18 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán (dưới 48%) và 9 địa phương thu đạt thấp so cùng kỳ.

Về chi, báo cáo cũng cho thấy hết 6 tháng ước đạt 582,96 nghìn tỉ đồng, bằng 41,9% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2016. Do chi vẫn tăng nhanh, bội chi còn cao, nên Phó thủ tướng yêu cầu phải thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ “coi tiết kiệm là quốc sách”; siết chặt chi tiêu, siết chặt chi tiêu công, quản lý chặt tài sản công, đặc biệt là ô tô. “Năm nay địa phương nào thu không đạt dự toán, nếu không bố trí được nguồn vốn nào để bù đắp, thì phải kiên quyết cắt giảm chi tương ứng đảm bảo cân đối ngân sách”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 6 tháng qua toàn ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra được 36.664 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch năm 2017. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.643,9 tỉ đồng, tăng 34,07% so với cùng kỳ năm 2016; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 3.429,92 tỉ đồng. Tuy nhiên, do kinh tế còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, mất tích, bỏ trốn... nên tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31.5 là 75.534 tỉ đồng, so với 31.12.2016 tăng 1.390 tỉ đồng (1,9%).

Anh Vũ