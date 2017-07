Các thị trường nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay chủ yếu gồm: Mỹ với kim ngạch 2,05 tỉ USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước; Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với kim ngạch 1,92 tỉ USD, giảm 13,8%; Hàn Quốc với 1,71 tỉ USD, tăng 30,2%...

Sản phẩm này tiếp tục dẫn đầu trong nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, còn có 18 nhóm hàng hóa khác cũng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, tăng 2 nhóm hàng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ tính riêng 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đạt 69,94 tỉ USD, chiếm 71,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đứng sau điện thoại là hàng dệt may khi xuất khẩu được 11,75 tỉ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó hàng dệt may xuất khẩu sang Mỹ đạt 5,75 tỉ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu vào thị trường EU (28 nước) với kim ngạch 1,69 tỉ USD, tăng 3,5%; tiếp theo là thị trường Nhật Bản với kim ngạch 1,37 tỉ USD, tăng 8%…

Đứng thứ ba về kim ngạch xuất khẩu là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện khi đạt 11,56 tỉ USD, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm này chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc với 2,85 tỉ USD, tăng 99,6% so với cùng kỳ năm trước; thị trường EU (28 nước) với kim ngạch 2,12 tỉ USD, tăng 23,7%; thị trường Mỹ với 1,35 tỉ USD, tăng 0,2%…

