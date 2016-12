Tại tọa đàm về Thông tư 130 của Bộ Tài chính do Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức chiều 28.12, ông Nguyễn Tuấn, Giám đốc Công ty Thiên An Phúc, cho hay doanh nghiệp (DN) này bị truy thu hàng chục tỉ đồng tiền thuế, do thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bị điều chỉnh từ 60% lên tới 90, 110, 130% tùy từng dung tích xi lanh.

“Luật Thuế 106 điều chỉnh thuế giá trị gia tăng, TTĐB có hiệu lực từ 1.7.2016, Thông tư 130 hướng dẫn ban hành vào tháng 8.2016 nhưng lại áp theo thời hạn của luật 106, nhiều lô xe đã nhập khẩu và hoàn thành các thủ tục thông quan trước ngày 1.7 vẫn phải chịu mức thuế TTĐB cao hơn rất nhiều. Nhiều xe phải chịu thuế tăng lên 200 - 500 triệu đồng thậm chí hơn cả tỉ đồng, việc áp dụng quá gấp như thế khiến DN không có thời gian chuẩn bị”, ông Nguyễn Tuấn nói.

Các DN nhập khẩu ô tô cũng cho rằng các lô xe nhập khẩu trước 1.7 đã được ký hợp đồng bán cho khách hàng với mức thuế TTĐB cũ, nhưng nay bị ấn định truy thu với mức thu tăng quá cao khiến DN khó khăn chạy tiền nộp thuế. Điều này càng khó khăn hơn với các DN lượng xe tồn kho còn lớn.

Giải đáp thắc mắc của các DN, ông Nguyễn Hữu Tân, Vụ phó Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế), cho rằng việc áp dụng Thông tư 130 và luật 106 đảm bảo công bằng giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước cùng chịu chung thuế suất TTĐB, tránh tình trạng cùng thời điểm có 2 giá bán khác nhau.

Truy thu gần 800 tỉ đồng tiền thuế ô tô hạng sang nhập khẩu

Chiều 28.12, Tổng cục Hải quan họp báo về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới năm 2016.

Trong năm, cơ quan này đã phát hiện dấu hiệu vi phạm trong khai báo hải quan đối với một số nhà nhập khẩu ô tô hạng sang mang nhiều thương hiệu nổi tiếng. Hải quan cũng đưa ra mức ấn định thuế để truy thu tổng cộng gần 800 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại mới có 1 đơn vị nộp 1,2 tỉ đồng, còn lại đều đang thực hiện thủ tục khiếu nại.

Trong năm 2016, lực lượng kiểm soát hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 15.489 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 416 tỉ đồng, thu nộp ngân sách 171 tỉ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 47 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 95 vụ.

Mai Hà - Anh Vũ