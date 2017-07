Những mảng xanh được đầu tư tỉ mỉ bên ngoài. Thiết kế vàng của Jamila từ phối cảnh tổng thể đến từng chi tiết chính là yếu tố bảo tồn và phát huy giá trị của căn hộ trong thời gian dài. Ngoài ra, cuộc sống của cư dân tại đây được kiến tạo từ một không gian sống bình an và tiện nghi hiện đại với 50 tiện ích nội khu cao cấp từ hồ bơi tràn phong cách Singapore đến khu coffee shop, khu vui chơi trẻ em, siêu thị tiện lợi, phòng gym thiết bị hiện đại và khu vực BBQ... Jamila còn đảm bảo an ninh khi được bao bọc bởi 2 mặt sông thoáng rộng, và một lối vào duy nhất cùng hệ thống thẻ từ hiện đại và đội ngũ an ninh tận tâm và chuyên nghiệp đến từ CBRE.