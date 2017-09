Theo CNBC, ông Fahad Al Gergawi, Giám đốc Cơ quan Phát triển Đầu tư Dubai (Dubai FDI), cho biết tiểu vương quốc này muốn có thêm nhiều nơi ở vừa túi tiền, nhỏ hơn, dễ tiếp cận hơn để thu hút đa dạng khách du lịch.



Thành phố này vốn đã nổi tiếng là nơi có nhiều khách sạn sang trọng nhất thế giới, trong đó có Burj Al Arab Jumeirah, khách sạn 7 sao duy nhất của Dubai, Jumeirah Beach, Four Seasons Resort Dubai, Raffles Dubai và Kempinski Hotel Mall of the Emirates. Ngay cả những cái tên lớn trong ngành thời trang cũng tham gia vào ngành khách sạng hạng sang Dubai với nhiều điểm đến như Palazzo Versace Dubai, Gucci Hotel và Armani Hotel Dubai.

Ngành du lịch Dubai đang bùng nổ, chiếm 20% GDP, theo Dubai FDI. Số phòng khách sạn ở đây tăng 5% trong năm 2016 để vượt mức 100.000 phòng. Năm nay cũng là năm Dubai mở thêm nhiều khách sạng sang trọng song thành phố lại kêu gọi đầu tư thêm vào các điểm đến bình dân để phục vụ những gia đình bình thường.

“Chúng tôi đang tìm cách nâng cấp ngành du lịch từ chỗ đứng hiện tại, từ 104.000 phòng lên 245.000 phòng. Điều này sẽ làm tăng số lượng du khách. Dubai là thành phố đón nhiều khách thứ năm thế giới, vì thế, vẫn còn chỗ cho sự phát triển, việc tập trung vào các gia đình và những khách sạn 3, 4 sao”, ông Al Gergawi nói.

Giám đốc Dubai FDI nói thêm rằng tiểu vương quốc muốn thu hút thêm du khách, những người không chỉ thuộc giới đại gia mà còn là những gia đình ưa du lịch, nhóm khách có khuynh hướng ở lại lâu hơn. Tập trung phát triển khách sạn 3, 4 sao cũng là để giảm chi phí cho nhà đầu tư. Hiện tại, tỷ lệ sử dụng phòng khách sạn ở Dubai đạt gần 86%.

Khi được hỏi liệu Dubai có đang có quá nhiều khách sạn xa xỉ hay không, ông Al Gergawi đáp: “Vâng. Thông thường, bạn có khách sạn 5 sao ở đỉnh kim tự tháp song chúng tôi lại có kim tự tháp ngược và có rất nhiều khách sạn 5 sao. Chúng tôi không nói rằng chúng tôi ngừng phát triển khách sạn 5 sao, nhưng chúng tôi muốn tập trung vào các khách sạn ba, bốn sao thu hút nhiều phân khúc và gia đình hơn”.

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã và đang là điểm đến cho du lịch cao cấp với số lượng du khách tăng đều. Đặc biệt, nhóm khách từ Trung Quốc và Nga tăng mạnh lần lượt 20% và 14%. Dubai thì nổi tiếng là sân chơi của giới đại gia. Báo cáo triển vọng đầu tư Dubai của Savills đưa ra năm 2016 cho thấy Dubai đang tương đối bão hòa phân khúc khách sạn 4, 5 sao.

Ông Al Gergawi kết luận: “Danh tiếng là điểm đến cao cấp có thể không đúng. Chúng tôi không phải là Monaco, chúng tôi là thành phố có sa mạc, núi, bờ biển và có thể làm được nhiều thứ chứ không chỉ tập trung vào phân khúc xa xỉ. Chúng tôi không giới hạn thành phố ở ngưỡng đó”.

Thu Thảo