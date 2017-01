Đồng thời chính thức ra mắt Empire Hospitality - hệ thống quản lý vận hành khách sạn với mô hình tiên phong và chất lượng đẳng cấp hàng đầu tại Việt Nam. Empire Hospitality sẽ sử dụng các thương hiệu cao cấp trong việc quản lý vận hành khách sạn như Naman Hospitality; các thương hiệu thuộc các tập đoàn hàng đầu thế giới cũng như những chuỗi thương hiệu mới tự phát triển sẽ sớm được ra mắt trong năm 2017.



Cocobay Đà Nẵng - Tổ hợp du lịch và giải trí đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á

Tổ hợp du lịch & giải trí Cocobay Đà Nẵng được Empire Group tâm huyết đầu tư trở thành một thiên đường du lịch và giải trí hội tụ hàng trăm tiện ích và vô vàn trải nghiệm đầy sắc màu. Cocobay Đà Nẵng được định vị để trở thành tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á và trong tương lai gần có thể sánh ngang các trung tâm du lịch giải trí hàng đầu thế giới.

Empire Hospitality - Hệ thống quản lý vận hành khách sạn tiên phong và đẳng cấp tại Việt Nam

Cocobay Đà Nẵng được quản lý vận hành bởi Empire Hospitality - do Empire Group thành lập. Empire Hospitality đã tối ưu hóa mô hình “Smart Stay 6S” do nhánh Naman Hospitality trực thuộc đã nghiên cứu và đưa vào phát triển lần đầu tiên tại Việt Nam và vận dụng vô cùng thành công tại Naman Retreat và Naman Residences. Empire Hospitality tối ưu mô hình quản lý “Smart Stay 6S” phát triển theo 06 tiêu chí:

• Seventy Percent: Mô hình lưu trú hiệu quả cao và tỷ lệ lấp đầy 70%.

• Seven Days and More: Đủ tiện ích và dịch vụ để khách lưu trú 07 ngày hoặc hơn.

• Smart Investment: Thông tin cho chủ nhà minh bạch.

• Smart Operation: Quản lý thông minh, hiệu quả.

• Saving: Bảo vệ môi trường, sống xanh.

• Stay Happy: Khách lưu trú - chủ nhà - đơn vị quản lý cùng hài lòng.

Bên cạnh “kim chỉ nam” xuyên suốt là mô hình quản lý “Smart Stay 6S”, Empire Hospitality sẽ sử dụng các thương hiệu hàng đầu thế giới để cùng vận hành quản lý chuỗi khách sạn tại Cocobay Đà Nẵng cũng như các dự án trong và ngoài nước của mình.

Louvre Hotels Group và thương hiệu Campanile

Louvre Hotels Group là thương hiệu đã quá nổi tiếng và quen thuộc trong ngành khách sạn thế giới. Tập đoàn khách sạn lớn thứ 5 thế giới này được thành lập năm 1962 tại Hà Lan với tên gọi Golden Tulip Hotels. Louvre giống như một tượng đài khổng lồ trong ngành khách sạn thế giới. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Louvre đã khẳng định được tên tuổi của mình trong ngành công nghiệp dịch vụ với 6 thương hiệu khác nhau từ 1 sao đến 5 sao đặt tại 51 quốc gia, có sức chứa 97.000 phòng và phục vụ trên 70.000 bữa ăn mỗi ngày. Với đội ngũ hùng hậu trên 19.000 nhân viên luôn tươi cười và chào đón 55.000 lượt khách mỗi ngày, doanh thu hơn 1,6 tỉ USD) năm 2014.





Dream Hotel Group và thương hiệu Unscripted

Cùng ký kết trong sự kiện ngày 09.01.2017 là Tập đoàn Dream Hotel Group - tập đoàn quản lý khách sạn 5 sao đến từ New York hiện sở hữu các thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế giới như: The Chatwal, Time Hotel, Dream Hotel, Unscripted... Dream Hotel Group đến nay đã có 30 năm kinh nghiệm quản lý hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu. Thương hiệu Unscripted thuộc Dream Hotel Group là lựa chọn của Empire Hospitality để đưa vào vận hành tại Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng. Unscripted mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mới lạ và vượt xa những điều họ có thể tưởng tượng. Đến với thương hiệu Unscripted dù là ở thiên đường nghỉ dưỡng nhiệt đới Dream Phuket hay Dream Downtown New York sôi động.

Lễ ký kết lịch sử - “Tín hiệu xanh” cho ngành BĐS du lịch giải trí

Thay vì ký với một tổ chức và lựa chọn các thương hiệu trong nước, Empire Group ký hợp tác chiến lược với một loạt thương hiệu dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này và có những thương hiệu phù hợp với “bản sắc” Cocobay. Đây được xem là “tín hiệu xanh” từ các tập đoàn nước ngoài, khẳng định niềm tin của những “cây cổ thụ” trong ngành quản trị khách sạn thế giới với Empire Group nói riêng và mở ra cơ hội phát triển hấp dẫn cho các thương hiệu lớn tại Việt Nam nói chung.

Với chiến dịch “Thêm Một Ngày Đêm” cho du khách khi đến với Cocobay Đà Nẵng, Empire Group đặt mục tiêu góp phần ghi dấu ấn đưa Đà Nẵng và xa hơn nữa là Việt Nam trở thành ngôi sao sáng trên bản đồ du lịch và giải trí thế giới.

Lễ ký kết là một trong những bước tiến minh chứng cho sứ mệnh của Empire Group - sứ mệnh kiến tạo những sản phẩm BĐS đẳng cấp theo chuẩn quốc tế, những điểm đến hội tụ phong cách giải trí đỉnh cao và nhiều trải nghiệm chưa từng có về du lịch, lưu trú cho Việt Nam và thế giới.

