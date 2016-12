Vượt lên thách thức



Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), cho biết năm 2016 EVN SPC không điều hòa tiết giảm phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng và liên tục, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Việc cung ứng điện có nhiều thời điểm căng thẳng, nhiều trạm biến áp 110 kV luôn trong tình trạng tải cao từ 80 - 90%, trong đó nhiều trạm biến áp mang tải đến giới hạn cảnh báo 90 - 100% công suất; công suất đỉnh có ngày đã tăng tới 8.698 MW; sản lượng ngày lớn nhất tới 181,4 triệu kWh; nhiều địa phương nhu cầu điện tăng cao như Tây Ninh, Hậu Giang, Long An từ 15,3 - 21,6% so với cùng kỳ.

Trên công trường các dự án, như dự án kéo điện lưới ra xã đảo Lại Sơn và Hòn Nghệ thuộc tỉnh Kiên Giang, nhiều lúc đơn vị thi công phải tạm dừng công việc gần nửa tháng trời do gió cấp 5 kéo dài, sóng dữ dội cùng các trận bão liên tiếp trên biển Tây. Các thiết bị thi công như búa đóng cọc, trạm trộn bê tông… đặt trên sà lan khi sóng lớn phải kéo vào bờ cách xa vị trí xây dựng mất rất nhiều thời gian, công sức... Cuối cùng, sau những vất vả, gian nan, dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn đã hoàn thành và đóng điện vào tháng 11.2016 trong niềm vui vỡ òa của người dân. Còn dự án Hòn Nghệ đang khẩn trương thi công và sẽ hoàn thành đóng điện trước Tết Đinh Dậu 2017.

Theo EVN SPC, đến nay tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2016 đã được hoàn thành. Cụ thể, sản lượng điện nhận cả năm là 57,81 tỉ kWh, tăng 10,49% so với cùng kỳ; công suất lớn nhất là 8.700 MW, tăng 11,83% so với cùng kỳ; sản lượng điện thương phẩm dự kiến đạt trên 55 tỉ kWh tăng 11,5% so với cùng kỳ; doanh thu đạt gần 85.000 tỉ đồng, tăng 14,1%. Tổn thất điện năm 2016 là 4,73%, thấp hơn lũy kế cùng kỳ là 0,37% và thấp hơn kế hoạch năm 2016 là 0,27%.

Tăng độ tin cậy lưới điện

Năm 2016 cũng là năm các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện. Tính chung trong toàn Tổng công ty, thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.419,43/1.536,33 phút; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,2/1,83. Sự cố năm 2016 giảm 30,7% so với cùng kỳ, trong đó, sự cố kéo dài giảm 31,6%; sự cố thoáng qua giảm 45,4%.

Để dòng điện chất lượng, EVN SPC đã tăng cường đầu tư mới, nâng cấp lưới điện. Trong năm 2016, EVN SPC đã hoàn tất, đóng điện 114 công trình, đạt 100% kế hoạch. Tổng công ty áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong vận hành, quản lý hệ thống điện như hệ thống SCADA. Hệ thống cho phép điều khiển, giám sát, thu thập dữ liệu các trạm 110kV và các Reclose trung thế trên toàn bộ địa bàn; phục vụ ghép nối các trạm 110kV của Tổng công ty với Trung tâm điều độ A2 của EVN phục vụ điều độ lưới điện trên toàn hệ thống. Đến hết năm 2016 đã thực hiện điều khiển xa 68 TBA 110 kV tại 21 tỉnh, thành phố. EVN SPC cũng ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý lưới điện hạ áp, làm cơ sở tư vấn, chăm sóc khách hàng về giải quyết các sự cố, cung cấp dịch vụ sửa chữa, gắn mới, tư vấn kịp thời mọi thông tin về điện.

Cùng với các giải pháp tăng độ tin cậy lưới điện, EVN SPC đã đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình cấp điện cho khách hàng. Giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện hạ áp 2,264 ngày/3 ngày ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, 2,36/5 ngày khu vực nông thôn và 3,374/7 ngày cho nhu cầu sản xuất. Tổ chức “Tháng tri ân khách hàng” tại 21 công ty điện lực với các hoạt động thiết thực như: hội nghị khách hàng, chương trình thắp sáng đường quê, sửa chữa, thay mới đường dây, bóng đèn cho hộ nghèo, hộ chính sách…

Đình Hoàng