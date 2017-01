Hợp tác này không chỉ góp phần bổ sung nguồn vốn lưu động tại FE CREDIT mà đồng thời mở rộng năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tài chính cho người tiêu dùng Việt Nam.

Credit Suisse AG Singapore (Credit Suisse) đóng vai trò là ngân hàng thu xếp trong việc ký kết hợp đồng vay, đồng thời là đại lý tín dụng và là đại diện nhận bảo đảm cho khoản vay hợp vốn này. Credit Suisse là một trong những tổ chức thu xếp vốn nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam với tổng giá trị các khoản thu xếp vốn lên đến 7 tỉ USD cho các tổ chức, doanh nghiệp địa phương trong suốt nhiều năm qua. Bên cạnh đó, Credit Suisse được công nhận là Ngân hàng đầu tư nước ngoài hàng đầu Việt Nam do nhiều tạp chí tài chính quốc tế bình chọn trong 10 năm qua.

Nguồn vốn từ khoản vay hợp vốn sẽ được đảm bảo tính thanh khoản dựa trên danh mục kết quả từ hoạt động cho vay tiêu dùng của FE CREDIT. Nguồn vốn bổ sung sẽ củng cố chiến lược dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam của công ty.

Ông Kalidas Ghose, Giám đốc điều hành của FE CREDIT cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được phản ứng tích cực từ các đối tác ngân hàng quốc tế trong việc huy động vốn sau thời gian dài tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng. Nguồn vốn này cho phép doanh nghiệp gia tăng tiềm lực tài chính phát triển kinh doanh, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ công tác vận hành doanh nghiệp. Hợp tác lần này giúp FE CREDIT tiếp tục củng cố giữ vững vị thế hàng đầu tại Việt Nam. Qua đó thể hiện sự tin tưởng hợp tác của các ngân hàng quốc tế vào kết quả và mô hình hoạt động kinh doanh, định hướng và tầm nhìn tăng trưởng bền vững của FE CREDIT đã đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế”.

Ông Rehan Anwer, Giám đốc quản lý điều hành của Khối Ngân hàng đầu tư và Thị trường vốn thuộc Credit Suisse AG Singapore phát biểu: “Chúng tôi rất vinh dự trở thành đối tác hỗ trợ cho tham vọng phát triển trong tương lai của FE CREDIT, cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng và đáp ứng các giải pháp tài chính sáng tạo cho người tiêu dùng Việt Nam. Đây là một thị trường quan trọng của Credit Suisse, vì thế chúng tôi cam kết sẽ mang đến giá trị cho khách hàng thông qua tận dụng lợi thế tích hợp của ngân hàng đầu tư và hệ thống huy động vốn”.

Sơ lược về FE CREDIT

Là một trong số ít đơn vị tiên phong trong ngành tài chính tiêu dùng, sau 6 năm hoạt động, FE CREDIT đã tạo lập được một nền tảng vững chắc, dẫn đầu thị trường cho vay tiêu dùng tín chấp. Đến nay, FE CREDIT đã phục vụ gần 3 triệu khách hàng, hợp tác với hơn 4.000 đối tác tại hơn 5.800 điểm bán hàng trên toàn quốc. Chúng tôi hướng đến tập trung phát triển bền vững, cũng như theo đuổi cam kết hiện thực hóa hàng triệu ước mơ của người dân Việt thông qua việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính tiêu dùng toàn diện.

FE CREDIT đã vinh dự nhận các giải thưởng Best Consumer Fincance, Viet Nam 2016 (tạm dịch: Thương hiệu tài chính tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2016) chứng nhận bởi Global Brands Magazine (Vương quốc Anh) và Best Consumer Finance Company Vietnam 2016 (tạm dịch: Công ty Tài chính tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2016) do Tổ chức quốc tế Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh) trao tặng.

Tham khảo website: www.fecredit.com.vn hoặc liên hệ 08.39115212 / email: treasury@fecredit.com.vn để tìm hiểu cơ hội đầu tư với FE CREDIT.

Sơ lược về Credit Suisse AG

Credit Suisse AG là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu trên thế giới và là thành viên thuộc Tập đoàn tài chính Credit Suisse (gọi tắt “Credit Suisse”). Vốn là một ngân hàng hợp nhất, Credit Suisse cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tài chính kết hợp giữa các lĩnh vực ngân hàng tư nhân, đầu tư và quản lý tài sản. Bên cạnh đó, Credit Suisse chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, giải pháp tài chính toàn diện và đổi mới về sản phẩm cho các công ty, doanh nghiệp và tổ chức cá nhân cao cấp trên toàn cầu cũng như các khách hàng dịch vụ bán lẻ tại Thụy Sĩ. Credit Suisse có trụ sở chính tại Zurich và các văn phòng đại diện tại hơn 50 quốc gia với hơn 47.690 nhân viên trên toàn thế giới. Sở hữu cổ phần thuộc công ty mẹ Credit Suisse, Credit Suisse Group AG được niêm yết tại Thụy Sĩ và là một hình thức cổ phần tín thác Mỹ (CS) tại New York. Tham khảo thêm thông tin về Credit Suisse tại: www.credit-suisse.com.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm tiếp thị FE CREDIT - Công ty tài chính TNHH MTVNgân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.Lầu 2, tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, P.12, Q.4, TP.HCM.Điện thoại: 08.39115212.Email: pr@fecredit.com.vn Website: www.fecredit.com.vn



Nguồn: Fe Credit