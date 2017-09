CEPI Asia Awards là giải thưởng hàng đầu khu vực nhằm phản ánh những xu hướng về thẻ điện tử và phương thức thanh toán đi đầu, cũng như tôn vinh những sáng kiến đáng ghi nhận tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

FE CREDIT đã được ghi nhận với giải thưởng “Triển khai công nghệ tương tác trực tiếp với người sử dụng” cho tính năng Selfie PLUS+ của sản phẩm Thẻ tín dụng PLUS+. Tính năng này cho phép các chủ thẻ cá nhân hóa Thẻ tín dụng PLUS+ của mình bằng cách dùng hình selfie yêu thích lấy từ điện thoại thông minh. Tính năng này giành giải thưởng khi lấy yếu tố đơn giản và sự thấu hiểu hành vi khách hàng làm nền tảng để triển khai công nghệ.

FE CREDIT cũng đã được vinh danh với giải thưởng “Dịch vụ thẻ xuất sắc - Khu vực Đông Nam Á” dành cho sản phẩm Thẻ tín dụng PLUS+. Đây là thẻ tín dụng được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của những chủ thẻ lần đầu sử dụng thẻ tín dụng với các tiện ích như là Thẻ xăng PLUS+, Thẻ thanh toán học phí PLUS+ và Điểm thưởng tích lũy hằng ngày PLUS+, ngoài tính năng Selfie PLUS+.

Ông Kalidas Ghose, Tổng giám đốc FE CREDIT phát biểu: “Chúng tôi tự tin luôn mang đến những ưu đãi phù hợp cho quý khách hàng một cách “ĐÃ NHANH CÒN DỄ”. Đó cũng chính là yếu tố trung tâm trong mọi sáng kiến. Các giải thưởng này là sự công nhận đáng trân trọng, đặc biệt ghi nhận triết lý kinh doanh của chúng tôi”.

Ông Nimish Dwivedi, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Thẻ FE CREDIT, chia sẻ thêm: “Chúng tôi tập trung vào việc mang đến các sản phẩm và tiện ích dẫn đầu thị trường cho những người mới sử dụng thẻ ở Việt Nam. Sự công nhận tại CEPI Asia Awards khuyến khích chúng tôi nỗ lực hơn nữa để tạo ra những sản phẩm đơn giản, dễ dàng hơn và đem đến quyền lợi tối ưu dành cho các khách hàng của chúng tôi”. Ông Nimish Dwivedi, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Thẻ FE CREDIT, chia sẻ thêm: “Chúng tôi tập trung vào việc mang đến các sản phẩm và tiện ích dẫn đầu thị trường cho những người mới sử dụng thẻ ở Việt Nam. Sự công nhận tại CEPI Asia Awards khuyến khích chúng tôi nỗ lực hơn nữa để tạo ra những sản phẩm đơn giản, dễ dàng hơn và đem đến quyền lợi tối ưu dành cho các khách hàng của chúng tôi”.

Thông tin về FE CREDIT

Là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành Tài chính tiêu dùng, FE CREDIT đã tạo dựng nền tảng vững chắc, trở thành thương hiệu đứng đầu trên thị trường cho vay tiêu dùng tín chấp. FE CREDIT hiện đang cung cấp các dịch vụ cho vay tiêu dùng với các sản phẩm như vay tiền mặt cá nhân, vay mua xe máy, vay thiết bị gia dụng và thẻ tín dụng. FE CREDIT đã phục vụ hơn 6 triệu khách hàng và hợp tác với 5.500 đối tác thông qua 9.000 điểm bán hàng trên toàn quốc.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tiếp thị - Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPB FC (Thương hiệu FE CREDIT)

Địa chỉ: Lầu 2, REE Tower, Số 9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP.HCM

Điện thoại: 028.39115212

Email: pr@fecredit.com.vn

Nguồn: FE CREDIT