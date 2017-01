Ghi nhận của PV Thanh Niên, hoa cát tường ngày thường chỉ 65.000 - 70.000 đồng nay tăng lên 110.000 đồng/kg, sa lem từ 25.000 đồng tăng lên 55.000 đồng/kg, hoa đồng tiền từ 1.500 đồng nay tăng lên trên 3.000 đồng/cành; hoa cẩm chướng từ 1.000 đồng tăng lên 3.000 đồng/cành. Hoa cúc truyền thống được nhà vườn Đà Lạt xuống giống khá nhiều (khoảng 500 ha), đang được bán với mức từ 2.400 - 3.200 đồng/cành; trong đó hoa cúc đại đóa, kim cương có giá cao nhất từ 2.800 - 3.200 đồng/cành, bình thường chỉ 1.800 - 2.000 đồng/cành. Hoa lay ơn có giá 25.000 - 30.000 đồng/bó 10 cành. Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, vụ hoa Tết Nguyên đán Đinh Dậu, toàn tỉnh có khoảng 2.000 ha hoa các loại nhưng sản lượng sụt giảm do nhiều vườn hoa nở không đều, có những vườn chỉ khoảng 50% kịp nở dịp tết. Nguyên nhân do năm nay mưa kéo dài, thiếu ánh sáng quang hợp, nên cây trổ bông trễ hơn. Ông Dương Ngọc Đức, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, dự báo những ngày cận tết giá hoa vẫn còn giữ mức cao vì cung không đủ cầu. Ngoài nguyên nhân sản lượng giảm, do sau những đợt mưa lũ ở các tỉnh thành miền Trung, nhiều diện tích hoa bị thiệt hại, hư hỏng nên nhu cầu hoa tươi từ Đà Lạt đã tăng vọt.

Lâm Viên