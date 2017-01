Bên cạnh đó, giá trị sản xuất xây dựng năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 1,08 triệu tỉ đồng. Trong đó giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 428.600 tỉ đồng, công trình nhà không để ở đạt 188.100 tỉ đồng, công trình kỹ thuật dân dụng đạt 344.300 tỉ đồng, hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 128.300 tỉ đồng.

Nếu tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất xây dựng năm 2016 ước tính tăng 10,1% so với năm 2015. Các khu vực khác đều có mức tăng, riêng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 10,9% do một số dự án có vốn đầu tư lớn đã kết thúc giai đoạn xây dựng hoặc hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất như Công ty điện tử Samsung Vina Thái Nguyên.





M.Phương