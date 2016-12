Người kinh doanh chưa mặn mà với máy POS Thực tế, nhiều đơn vị bán hàng hóa dịch vụ không mấy mặn mà việc người mua hàng quẹt thẻ thanh toán bởi họ phải lấy một phần lợi nhuận để trả phí cho NH. Một điểm mua bán vàng bạc đá quý trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM chấp nhận quẹt thẻ thanh toán mua vàng bạc nhưng mua kim cương thì không được. Lý do, giá trị kim cương quá cao, có viên lên đến mấy trăm triệu đồng nhưng tỷ lệ lợi nhuận kim cương lại thấp. Nếu cho khách hàng quẹt thẻ, cửa hàng này phải trả cho phía NH 1,75% tiền phí thì lợi nhuận không còn bao nhiêu. Ở một số nơi, người bán hàng lại yêu cầu người mua chịu mức phí nếu cà thẻ, nếu trả tiền mặt thì không phải trả phí. Những người có tiền mặt tất nhiên sẽ không chọn quẹt thẻ. Đây là một trong những bước cản trong việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. TS Bùi Quang Tín cho rằng, vấn đề xuất phát từ lợi ích của các bên do đó để tháo điểm nghẽn này cũng phải xét từ lợi ích. Các NH hiện thu phí các điểm lắp đặt máy POS 1,8%, trong đó có một phần trả cho tổ chức thẻ quốc tế 1 - 1,5%. Nhưng các NH luôn có số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng cài đặt máy POS với lãi suất 0,5 - 0,8%/năm. Do đó, NH hoàn toàn có thể miễn hoặc giảm loại phí lắp đặt máy đối với đại lý để có được nguồn vốn lãi suất thấp. “Tôi tin các NH có nhiều cách để xem xét giảm hoặc miễn loại phí này đối với các đại lý lắp đặt máy POS để khuyến khích họ và thông qua họ khuyến khích khách hàng của họ sử dụng thẻ tín dụng”, ông Bùi Quang Tín cho hay.