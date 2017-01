Độc đáo cây 10 loại quả cùng chín rộ dịp tết Trên một cây bưởi, ông Lê Đức Giáp (60 tuổi, xã Cao Viên, H.Thanh Oai, Hà Nội) lai ghép được từ 5 - 10 loại quả khác nhau. Lão nông Lê Đức Giáp được mệnh danh là tỉ phú với giống cây ngũ quả trưng bày dịp tết. Bắt đầu làm vườn từ năm 2002 nhưng cách đây 8 năm ông mới tìm ra và phát triển loại cây trồng đặc biệt này. Những năm đầu ông chỉ ghép từ 3 - 5 loại quả trên một cây. Tuy nhiên vẫn không được như ý muốn bởi theo ông Giáp việc lựa chọn cây ghép rất khó. Cây để ghép thường phải có thân to và bộ rễ chùm khỏe. Việc chọn quả cũng vậy, vì mỗi loại ra hoa và chín vào một thời điểm khác nhau nên cứ đến gần tết là thối, rụng hết. Cuối cùng ông đã quyết định chọn cây bưởi Diễn và các loại quả họ nhà bưởi để ghép. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ông đã cho ra đời giống cây 9 quả gồm 3 loại bưởi: bưởi Diễn, bưởi đỏ, bưởi sần; 3 loại cam gồm cam đường, cam Vinh, cam Tuyên Quang; quả phật thủ và quýt, quất. Đặc biệt hơn, một số cây ông còn ghép thêm chanh đào để trở thành cây 10 quả. Chia sẻ với chúng tôi, ông Giáp cho biết: “Từ tháng 7 âm lịch là tôi đã bắt tay vào việc ghép các loại trên cây bưởi Diễn. Trên khu đất khoảng gần 7.000 m2 tôi cho ra gần 200 gốc với từ 5 - 10 quả/cây. Để đáp ứng túi tiền của nhiều người, tôi làm các cây có giá dao động từ 1,5 - 10 triệu đồng/cây”. Ông Giáp cho biết thêm, mỗi chậu cây cảnh này có tuổi thọ từ 3 - 4 năm. Người nào biết cách chăm sóc tốt thì hoàn toàn có thể lên đến 10 năm. Có những vị khách mua về chơi tết xong lại mang đến vườn gửi nhờ ông chăm sóc để năm sau dùng tiếp. Năm nay, ông Giáp còn làm khuôn in các chữ tài, lộc, phát lên quả bưởi để tạo điểm nhấn thu hút khách hàng. Những cây được in chữ như vậy ông sẽ bán đắt hơn các cây khác từ 2 - 3 triệu/cây. Ông Giáp cho biết: “Hiện quá nửa số cây trong vườn đã có người đặt mua từ cách đây vài tháng. Không chỉ ở Hà Nội mà nhiều vị khách từ các tỉnh khác nhau như Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định... cũng về nhà tôi để mua cây. Mỗi năm, thu nhập bình quân của gia đình tôi từ việc bán cây dao động từ 400 - 500 triệu đồng”. Phạm Dự