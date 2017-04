HDBank lãi tăng 46%, chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2016 tỷ lệ 9%

Đáng chú ý là tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội tới hơn 93% và tỉ lệ biểu quyết thông qua các Tờ trình của hội đồng quản trị (HĐQT) lên tới 100%.

Tại đại hội, giải đáp mong muốn được biết khi nào cổ phiếu HDBank sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán của cổ đông, bà Nguyễn Thị Phương Thảo -Phó chủ tịch HĐQT thường trực cho biết cổ phiếu chưa niêm yết không hẳn là không tốt, bởi niêm yết tại thời điểm giá cổ phiếu không phản ánh tốt nhất giá trị ngân hàng thì không có ý nghĩa. Sau kế hoạch đổi mới toàn diện 5 năm 2011 -2016, năm 2017 là giai đoạn phát triển mới, tạm gọi là 5 năm lần thứ hai, đây sẽ là giai đoạn gặt hái, tăng tốc của ngân hàng. Với vấn đề niêm yết, HDBank đã đáp ứng đủ chuẩn để được niêm yết tại HOSE, vấn đề là lựa chọn thời điểm thích hợp để giá cổ phiếu khi trên sàn phản ánh đúng giá trị ngân hàng.

Chia sẻ thêm, bà Lê Thị Băng Tâm -Chủ tịch HĐQT khẳng định việc niêm yết chắc chắn sẽ làm nhưng cần chuẩn bị kỹ càng về thời điểm để đạt được thành công và thể hiện đúng giá trị ngân hàng.

Lãi tăng 46%, cổ đông đồng thuận chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 2016 bằng cổ phiếu 9%

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Đặng -Tổng giám đốc cho biết năm 2016, lợi nhuận trước thuế hợp nhất HDBank đạt 1.248 tỉ đồng, tăng 46% so với năm 2015, trong đó ngân hàng mẹ HDBank đạt 830 tỉ đồng. ROE đạt 9,24% và ROA đạt 0,71%.

Tổng tài sản tính đến cuối năm ghi nhận 150.294 tỉ đồng, tăng 41% so với năm 2015; tổng huy động đạt 134.189 tỉ đồng, tăng 47% so với năm 2015 (riêng huy động thị trường 1 tăng 39%); dư nợ tín dụng đạt 90.121 tỉ đồng tăng 34% so với năm 2015.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,6%, trong đó ngân hàng mẹ HDBank là 1,26%, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất là 12,53%. Ngân hàng vẫn đang thực hiện theo đúng lộ trình áp dụng chuẩn Basel II.

HDBank đã trở thành Thành viên Giao dịch đặc biệt tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 8.2016, được chấp thuận trở thành thành viên đấu thầu TPCP trên thị trường sơ cấp năm 2017, thành viên Hiệp hội trái phiếu VN (VBMA), trở thành nhà tạo lập thị trường trên thị trường MM và FX liên ngân hàng.

Tính đến ngày 31.12.2016, HDBank có 52 chi nhánh, 167 phòng giao dịch và 7.500 điểm giao dịch tài chính trải rộng trên khắp cả nước. Ông Đặng chia sẻ tại Đại hội, vào cuối năm 2016, Ngân hàng đã được NHNN chấp thuận cho cho mở mới 19 chi nhánh, phòng giao dịch và dự kiến đến tháng 6.2017 là có thể nâng tổng số chi nhánh và phòng giao dịch lên 240 điểm.

Định hướng năm 2017, Ngân hàng đưa ra mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 19% lên 178.800 tỉ đồng, vốn điều lệ tăng 9% lên 8.829 tỉ đồng; huy động thị trường 1 và dư nợ tín dụng tăng 16%.

Về kết quả kinh doanh, HDBank lên kế hoạch lãi trước thuế 1.300 tỉ đồng, tăng trưởng 13% và lợi nhuận sau thuế cán mốc 1.000 tỉ đồng, tăng trưởng 9%. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, HĐQT trình phương án chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 7%, chia cổ phiếu thưởng 2%. Tổng cộng 9%.

Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tại đại hội, HĐQT trình cổ đông số lượng HĐQT, BKS và bầu nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, bà Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch HĐQT cho biết sau khi cân nhắc mức độ cần thiết thì HĐQT trình cổ đông số lượng Thành viên HĐQT là 9 người, trong đó có 2 Thành viên HĐQT độc lập và BKS là 3 người.

Có 9 ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT, trong đó 7 ứng viên là do cổ đông đề cử và 2 ứng viên là do HĐQT/BKS đề cử. Còn BKS có 3 ứng viên.

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ mới gồm bà Lê Thị Băng Tâm, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Lưu Đức Khánh, ông Nguyễn Hữu Đặng, bà Nguyễn Thị Tâm, ông Chu Việt Cường, ông Lim Peng Khoon. Riêng ông Lý Vinh Quang và ông Nguyễn Thành Đô là gương mặt mới, ông Lý Vinh Quang từng đảm nhận vị trí lãnh đạo cấp cao tại Techcombank, BacABank, ABBank và cả HDBank, ông Nguyễn Thành Đô từng đảm nhận chức vụ quản lý tại Bộ Tài chính.

Cổ đông đã thông qua số lượng cũng như tiến hành bầu HĐQT và BKS với tỷ lệ tín nhiệm cao.

Thanh Mai