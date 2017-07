Chia sẻ những kết quả trong việc vận động các hộ kinh doanh (HKD) sử dụng từ 10 lao động trở lên chuyển đổi lên doanh nghiệp (DN), đại diện Chi cục Thuế Q.12 cho hay cơ quan thuế phối hợp với UBND 11 phường đã rà soát và triển khai chủ trương đến 250 HKD trên địa bàn, có 11 hộ chuyển đổi thành DN, 27 hộ trong giai đoạn tham khảo, so sánh và đánh giá hiệu quả khi chuyển đổi và vận động 127 cá nhân kinh doanh lập thủ tục thành DN. Theo Chi cục Thuế Q.12, lý do các HKD chưa thực sự muốn chuyển đổi lên DN là vì ngại phát sinh chi phí nhiều hơn, thủ tục kế toán, báo cáo thuế.



Đến nay, việc chuyển đổi HKD lên DN xem ra không hề dễ khi số lượng chuyển đổi hiện khá thấp. Chi cục Thuế Q.Bình Tân cho hay theo kế hoạch của UBND quận về phát triển DN đến 2020 với chỉ tiêu giai đoạn 2017 - 2020 phát triển 25.323 DN, cụ thể năm 2017 phát triển 5.754 DN, trong đó chuyển từ HKD lên DN là 1.754 nhưng đến nay trên địa bàn quận mới vận động được 63 cá nhân kinh doanh chuyển sang hoạt động theo hình thức DN.

Chi cục Thuế Q.12 kiến nghị, ngành thuế nên nghiên cứu giải pháp cụ thể để hỗ trợ HKD chuyển lên DN trong thời gian nhất định vì nhiều hộ không an tâm về thuế. Đồng thời tổ chức đào tạo, bồi dưỡng khởi nghiệp không thu phí cho HKD có nhu cầu học để chuyển đổi lên DN. Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết sẽ tiếp thu những phản ánh của Chi cục Thuế Q.12, sẽ có chế độ kế toán phù hợp đối với nhóm HKD chuyển lên DN siêu nhỏ.

Theo báo cáo của Cục Thuế TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách ước đạt 120.169 tỉ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 50,3% dự toán năm. Trong đó, thuế thu nhập DN tăng cao nhất trong 3 loại thuế chính của nền kinh tế, tăng 17,79% so với cùng kỳ do DN hoạt động kinh doanh có lãi, chủ yếu là DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN ngoài quốc doanh. Đồng thời, số thu thuế thu nhập DN đột biến từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH Siam City Cement là 1.800 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2016, cơ quan thuế cũng đã thu từ chuyển nhượng thương hiệu của Công ty KIDO là 858 tỉ đồng. Trao đổi bên ngoài hội nghị, bà Lê Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết ngành thuế cũng đã thu thuế 2 thương vụ chuyển nhượng lớn Big C và Metro, mỗi thương vụ có số thu gần 2.000 tỉ đồng.

Một loại thuế khác tăng khá mạnh so với cùng kỳ là thuế thu nhập cá nhân tăng hơn 20%. Theo Cục Thuế TP.HCM, nguồn thu tăng là do cơ quan thuế ứng dụng hệ thống quản lý thuế tập trung đã nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thu, số lượng người nộp thuế tăng lên.

Thanh Xuân