Trong tiếng Latinh, Mollis có nghĩa là “mềm mại”. Đây chính là thông điệp mà nhãn hiệu khăn bông cao cấp của Tổng Công ty CP Phong Phú muốn truyền tải đến khách hàng qua từng sản phẩm. Sự mềm mại của mỗi chiếc khăn Mollis đem đến sự khác biệt hoàn toàn khác so với những sản phẩm khăn bông thông thường trên thị trường. Và điểm khác biệt đó chính là nhờ nguồn nguyên liệu mà Mollis sử dụng để sản xuất khăn đều có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện với môi trường như cotton, tơ tằm, gỗ, sồi, tre, silk, đậu nành… tạo nên những chiếc khăn Mollis sợi Modal, Tencel, Soybean, Bamboo… Ngoài ra, khăn bông Mollis còn được thiết kế với các kiểu dệt hoa văn, in, thêu, ren, may đắp độc đáo, sang trọng và màu sắc đạt tiêu chuẩn châu Âu, đặc biệt sau quá trình sử dụng khăn sẽ tự phân hủy trong tự nhiên, rất thân thiện với môi trường.

Khăn bông Mollis không chỉ thể hiện sự quan tâm đến người tiêu dùng khi sản xuất và phân phối các loại khăn đảm bảo chất lượng, an toàn cho sức khỏe mà còn hướng sự quan tâm đó đến môi trường sinh thái khi nguyên liệu được sử dụng có nguồn gốc thân thiện môi trường. Các chất màu để nhuộm sau khi tách chiết thành các bã thải sẽ được ủ thành phân vi sinh phục vụ cho cây trồng. Đặc biệt, nước thải sản xuất sau nhuộm rất dễ xử lý và dễ dàng phân hủy sinh học, không gây ô nhiễm môi trường.

Khi hoàn tất thành phẩm sẽ có mùi thơm tự nhiên, độ mềm mại, thấm hút tốt, bền màu theo thời gian, ngăn tia cực tím, khử mùi, kháng khuẩn. Ngoài ra khăn bông Mollis còn có các tính năng ưu việt khác như trong quá trình sử dụng không bị nhớt, không bị đổ lông, không hóa chất độc hại, không bụi bông, không bị hôi hay bị khô cứng, không gây mẫn cảm với da và chống nấm mốc cao.

Vừa qua, Tiến sĩ Nicole Hoffmeister - Kraut là Bộ Trưởng Bộ Kinh tế - Lao động và Nhà ở của Đức dẫn đầu đoàn doanh nghiệp, lãnh sự quán, truyền thông, phòng chức năng chuyên môn… đã đến thăm và làm việc tại Tổng công ty CP Phong Phú. Phát biểu trong buổi ghé thăm, bà cho biết: “Tôi thật bất ngờ với doanh nghiệp của các bạn và sản phẩm của các bạn, quy trình sản xuất và làm việc rất chuyên nghiệp, sản phẩm chất lượng cao. Tôi ấn tượng với sản phẩm khăn bông cao cấp Mollis, chúng không chỉ đẹp và còn chất lượng. Đúng là một sản phẩm đáng để chúng ta trân trọng và tôn vinh”.

Bà còn nhấn mạnh, việc phát triển một sản phẩm mang đậm thương hiệu Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa phục vụ người tiêu dùng trong nước một cách tốt nhất, mà còn giúp phát huy được sức sáng tạo của người Việt trong việc đưa những sản phẩm của mình hội nhập.

Dòng sản phẩm khăn bông cao cấp Mollis hiện đang được người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá cao với các loại khăn theo từng công năng như: khăn dành cho gia đình, khăn trẻ em, khăn khách sạn-spa, khăn thể thao, áo choàng tắm, và thậm chí là những bộ khăn quà tặng độc đáo sang trọng, thích hợp để tặng cho bạn bè người thân vào những dịp sinh nhật, lễ tết.

