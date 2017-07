Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15.2.2016 của Thủ tướng về kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và CTCC cũ, nguy hiểm tại đô thị; đảm bảo an toàn cho người sử dụng tại các chung cư, CTCC cũ, nguy hiểm và trật tự, mỹ quan đô thị, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị của thành phố; tăng cường công tác quản lý an toàn chịu lực, chủ động phòng tránh các sự cố và có giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời.



Các công trình thuộc đối tượng kiểm tra, rà soát và đánh giá an toàn chịu lực gồm: nhà chung cư được xây dựng trước năm 1994; các nhà biệt thự, trụ sở làm việc, các CTCC được xây dựng trước năm 1956; các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn.

Mai Ka